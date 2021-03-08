Исследование: из-за пандемии коронавируса женщины на рынке труда пострадали больше мужчин

Женщины в большей степени страдают от пандемии, прежде всего, в результате работы в определенных секторах. В большинстве стран больше женщин, чем мужчин, работает в сферах туризма и гостиничного дела, общественного питания и развлечений, а также женщины чаще выполняют административную работу, потребность в которой значительно уменьшилась в результате переезда коллективов в домашние офисы. В то же время спрос на рабочую силу увеличился, например, в ИТ-секторе, в складском хозяйстве и логистике, где традиционно работает больше мужчин, чем женщин.

Кроме того, в Европе и Центральной Азии практически потеряли работу 25% занимающихся частным предпринимательством женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составил 21%. В Соединенных Штатах почти каждая третья работающая мать сама частично или полностью отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на поддержке оставшихся на домашнем обучении детей. Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах мира, хотя и в меньшей степени.

”Людей трудоспособного возраста также спрашивали, хотят ли они вернуться из домашнего офиса в, так сказать, реальный, и выяснилось, что этого ждут каждый второй мужчина и каждая третья женщина", — отметила руководитель по развитию бизнеса Manpower Eesti Кирке Альтров.

"Причины разные: женщины, которые хотят вернуться к офисной работе, предпочитают проводить более четкую грань между работой и домом, в то время как мужчины возвращаются в первую очередь к возможности социализации, к вниманию и признанию со стороны коллег. Исследование, впрочем, четко показывает, что как женщины, так и мужчины считают, что пандемия коронавируса необратимо изменила мир труда, и в будущем в отношении возможности работы из дома будет гораздо больше гибкости, даже если ситуация позволит каждому вернуться в офис”, — добавила она.