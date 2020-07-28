Исследование: из-за коронавируса среди европейцев больше всего ограничили свое потребление жители Эстонии

Проведенное оказывающим услуги кредитного администрирования предприятием Intrum исследование показывает, что в связи с пандемией COVID-19 65% жителей Эстонии сократили свои повседневные расходы – это самый высокий показатель в Европе. Вместе с тем, после пандемии розничная торговля в Эстонии демонстрирует быстрое восстановление.
За уверенно лидирующей в этом рейтинге Эстонией следуют Франция (расходы сократили 47% респондентов) и Ирландия (46%). Показатель выше среднего по Европе (36%) также был у Латвии (42%) и Литвы (38%). Меньше всего пандемия повлияла на потребительские привычки в Венгрии (21%), а также в Австрии, Дании и Германии (23%).
Если эстонские семьи с детьми увеличили свои расходы, то в других странах Балтии ситуация оказалось обратной, и такие семьи расходы, скорее, уменьшили.
”С учетом того, что подавляющее большинство респондентов в Эстонии (79%) недовольны собственными способностями ежемесячно откладывать деньги, а 32% вообще не откладывают деньги каждый месяц, можно понять, почему в связи с COVID-19 пришлось урезать расходы. Теперь настал хороший момент пересмотреть свои потребительские привычки и, если доходы позволяют, расплатиться с долгами, чтобы восстановить контроль над своими финансовыми делами”, — сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.
Потребление эстонской и литовской молодежи может оказать давление на семейные финансы?
После COVID-19, две трети жителей стран Балтии стали покупать только предметы первой необходимости. В Эстонии такой подход более распространен среди женщин, а не среди мужчин — 73% и 53% из них, соответственно, планируют покупать предметы первой необходимости. То же самое относится и к Латвии, где доля ограничивающих покупки женщин составляет 69%, а мужчин — 55%. В Литве же различий в этом плане нет.
В Эстонии люди, относящиеся к возрастной группе 22–37 лет, наиболее избирательны при совершении покупок — 67% респондентов тщательно думают о своих покупках. Однако в самой молодой возрастной группе Эстонии и Литвы (18–21) только половина респондентов ответила, что покупают предметы первой необходимости. Иная картина складывается в Латвии, где 75% младшей возрастной группы ответили, что покупают только то, что им нужно.
”Согласно опросу, молодые люди в Эстонии и Литве меньше беспокоятся о своих потребительских привычках. Поскольку многие из них зависят от дохода родителей, они могут не сразу осознать последствия более низкого родительского дохода или даже временной безработицы. Это окажет еще большее давление на семейные финансы, и сейчас важно обсудить ситуацию между собой, тем более что не исключена вторая волна COVID-19”, — добавила Илва Валейка.
Тем не менее, потребительские привычки в Эстонии быстро восстановились, поскольку, по данным Департамента статистики Эстонии, оборот розничной торговли в мае был почти таким же, как в мае 2019 года, сократившись в годовом исчислении лишь на один процент. Тем не менее, рост произошел в основном за счет товаров для дома, бытовой техники, оборудования и строительных материалов, а также групп таких товаров, как компьютеры и их аксессуары, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, растения и т.д. В то же время, например, выручка от продаж в магазинах текстиля, одежды и обуви в мае снизилась на 22%.
Исследование Intrum
Этой весной компания Intrum провела отдельный экспресс-опрос мнения потребителей по поводу пандемии COVID-19 в рамках Отчета по платежному поведению европейских потребителей, ежегодного исследования, проводимого Intrum с 2013 года. В рамках исследования по COVID-19 были опрошены 4 800 потребителей из 24 стран Европы. Целевая группа данного исследования определена как лица (мужчины и женщины) в возрасте от 18 лет, в основном или частично отвечающие за ведение финансовых дел в своем домохозяйстве. Минимальное количество респондентов на страну составило 200 человек, а для обеспечения репрезентативной выборки страны были установлены квоты по странам на основании пола, возраста и региона. Сбор данных для исследования был проведен 11 и 12 мая 2020 года базирующимся в Лондоне предприятием Longitude, входящим в концерн Financial Times Group.
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