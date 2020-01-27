27.01.2020, 10:50

ИССЛЕДОВАНИЕ | Готовы ли жители Эстонии меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня?

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ИССЛЕДОВАНИЕ | Готовы ли жители Эстонии меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня?
Unsplash

6-часовой рабочий день или 4-дневная рабочая неделя – идея интригующая, но готовы ли мы потерять в зарплате ради более короткого рабочего времени? Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee провел исследование среди более чем 3400 работников, чтобы выяснить, в каких сферах можно уже сегодня работать с более коротким рабочим днем и готовы ли работники ради 6-часового рабочего дня потерять в зарплате.

Почти две трети работников (65 %) не согласились бы на уменьшение зарплаты ради 6-часового рабочего дня. В противовес им, 28 % отметили, что согласились бы на меньшую зарплату. Почти каждый четвертый работник (23 %) согласился бы ради более короткого рабочего дня на 10-процентное уменьшение зарплаты, 3 % — на 20-процентное уменьшение, а 1 % работников готовы во имя 6-часового рабочего дня получать зарплату даже на 30 % меньше. Кроме того, 7 % работников отметили, что их рабочий день уже сейчас составляет менее 8 часов.

”Если с завтрашнего дня был бы введен 6-часовой рабочий день, то резко выросла бы тенденция сверхурочной работы, — считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — На эстонском рынке труда царит дефицит рабочей силы, вызвавший у работников рост трудовой нагрузки. В связи с увеличением рабочей нагрузки многим работникам не хватает даже 8-часового рабочего дня, а последние исследования показали, что сверхурочную работу выполняют 43 % работников. Однако подобное перерабатывание не является жизнеспособным решением проблемы дефицита рабочей силы”.

Хенри Аувяэрт добавил, что интерес к гибкому рабочему дню явно существует, на что указывают и результаты последнего исследования, в котором почти половина работников ИТ-сектора выразила готовность зарабатывать меньше ради более короткого рабочего дня. ”Похоже, что работодатели, способные на сегодняшний день предложить более короткий рабочий день, могут нанять в свою команду специалистов с меньшими затратами на оплату труда”.

Работники ИТ-сектора готовы к более короткому рабочему дню

На фоне остальных сфер явно выделяется сектор инфотехнологии, где почти половина отвечавших (47 %) готова потерять в зарплате ради того, чтобы меньше работать. Каждый десятый работник ИТ-сектора готов пожертвовать даже 20 % своей зарплаты, чтобы не работать по 8 часов в день. В результате исследования также выяснилось, что в ИТ-секторе уже сейчас более короткий рабочий день распространен в два раза больше, чем в других сферах — 14 % работников данного сектора отметили, что они работают меньше 8 часов в день.

Из других сфер потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня согласны представители сферы ассистирования (35 %), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (34 %). Меньше всего согласны потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня работники государственного сектора (19 % отвечавших).

У кого нет надежды на более короткий рабочий день?

Меньше всего работают с коротким рабочим днем в транспортном секторе и секторе логистики, где всего 3 % работников отметили, что работают меньшее количество часов в день. Сложная ситуация наблюдается также в промышленности и производстве, где в реальности наслаждаться коротким рабочим днем могут всего 4 % отвечавших. В промышленном секторе готовность меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня выразили 27 % работников.

Не лучше обстоят дела в сфере продаж и среди руководителей, где укоротить рабочий день нет возможности или желания. Таким образом, согласно данным исследования CVKeskus.ee, работник, желающий работать менее 8 часов в день, должен обратить свой взор на ИТ-сектор.

Судя по всему, от остальной Эстонии немного оторвались Таллинн и Тарту, где наслаждаться более коротким рабочим днем могут соответственно 7 % и 8 % отвечавших. Однако в этих регионах существует больше ИТ-предприятий. На другом конце шкалы находятся жители Пярну, где всего 3 % работников работают с более коротким рабочим днем.

Когда Эстония будет готова к более короткому рабочему дню?

С каждым десятилетием рабочей силы в Эстонии становится все меньше, и через двадцать лет нам придется довольствоваться гораздо меньшим числом работников, а, следовательно, и меньшими затратами времени на работу. ”Нам неизбежно придется двигаться в том направлении, когда зависимость от проведенных на работе часов начнет уменьшаться”, — считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Автоматизация и переход на цифровые технологии — это тенденции, которых не может избежать и рынок труда Эстонии, и которые, по всей вероятности, помогут нам меньше зависеть от времени, поскольку машины берут на себя рутинные задачи, отнимающие много времени. Однако сегодня в Эстонии существует еще слишком много работ, результаты которых хотят или можно измерять только временем. Более короткий рабочий день в этих сферах означал бы отрицательное влияние на результаты предприятий и в целом на экономику”.

”Обсуждение более гибкого рабочего времени, безусловно, необходимо, чтобы повысить готовность к автоматизации и изменить отношение к работе. Важнее, чем часы, проведенные на работе, должен стать отдохнувший и мотивированный работник, способный внести больший вклад в достижение целей предприятия”, — считает Хенри Аувяэрт.

Работники каких сфер согласны на меньшую зарплату ради более короткого рабочего дня?

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