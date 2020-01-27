ИССЛЕДОВАНИЕ | Готовы ли жители Эстонии меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня?

Почти две трети работников (65 %) не согласились бы на уменьшение зарплаты ради 6-часового рабочего дня. В противовес им, 28 % отметили, что согласились бы на меньшую зарплату. Почти каждый четвертый работник (23 %) согласился бы ради более короткого рабочего дня на 10-процентное уменьшение зарплаты, 3 % — на 20-процентное уменьшение, а 1 % работников готовы во имя 6-часового рабочего дня получать зарплату даже на 30 % меньше. Кроме того, 7 % работников отметили, что их рабочий день уже сейчас составляет менее 8 часов.

”Если с завтрашнего дня был бы введен 6-часовой рабочий день, то резко выросла бы тенденция сверхурочной работы, — считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — На эстонском рынке труда царит дефицит рабочей силы, вызвавший у работников рост трудовой нагрузки. В связи с увеличением рабочей нагрузки многим работникам не хватает даже 8-часового рабочего дня, а последние исследования показали, что сверхурочную работу выполняют 43 % работников. Однако подобное перерабатывание не является жизнеспособным решением проблемы дефицита рабочей силы”.

Хенри Аувяэрт добавил, что интерес к гибкому рабочему дню явно существует, на что указывают и результаты последнего исследования, в котором почти половина работников ИТ-сектора выразила готовность зарабатывать меньше ради более короткого рабочего дня. ”Похоже, что работодатели, способные на сегодняшний день предложить более короткий рабочий день, могут нанять в свою команду специалистов с меньшими затратами на оплату труда”.