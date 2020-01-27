ИССЛЕДОВАНИЕ | Готовы ли жители Эстонии меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня?

Работники ИТ-сектора готовы к более короткому рабочему дню
На фоне остальных сфер явно выделяется сектор инфотехнологии, где почти половина отвечавших (47 %) готова потерять в зарплате ради того, чтобы меньше работать. Каждый десятый работник ИТ-сектора готов пожертвовать даже 20 % своей зарплаты, чтобы не работать по 8 часов в день. В результате исследования также выяснилось, что в ИТ-секторе уже сейчас более короткий рабочий день распространен в два раза больше, чем в других сферах — 14 % работников данного сектора отметили, что они работают меньше 8 часов в день.
Из других сфер потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня согласны представители сферы ассистирования (35 %), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (34 %). Меньше всего согласны потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня работники государственного сектора (19 % отвечавших).
У кого нет надежды на более короткий рабочий день?
Меньше всего работают с коротким рабочим днем в транспортном секторе и секторе логистики, где всего 3 % работников отметили, что работают меньшее количество часов в день. Сложная ситуация наблюдается также в промышленности и производстве, где в реальности наслаждаться коротким рабочим днем могут всего 4 % отвечавших. В промышленном секторе готовность меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня выразили 27 % работников.
Не лучше обстоят дела в сфере продаж и среди руководителей, где укоротить рабочий день нет возможности или желания. Таким образом, согласно данным исследования CVKeskus.ee, работник, желающий работать менее 8 часов в день, должен обратить свой взор на ИТ-сектор.
Судя по всему, от остальной Эстонии немного оторвались Таллинн и Тарту, где наслаждаться более коротким рабочим днем могут соответственно 7 % и 8 % отвечавших. Однако в этих регионах существует больше ИТ-предприятий. На другом конце шкалы находятся жители Пярну, где всего 3 % работников работают с более коротким рабочим днем.
Когда Эстония будет готова к более короткому рабочему дню?
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