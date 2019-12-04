Исследование: готовность эстонской молодежи работать ”по-черному” только растет

В течение года у жителей Эстонии повысилось желание платить налоги и всё больше людей находит, что уплаты налогов избежать непросто. Целых 92% эстоноземельцев считает уплату налогов важной гражданской обязанностью для себя, выяснилось из исследования общественного мнения, проведённого по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД).

По словам руководителя проведения исследований Исследовательского центра Эстонии Рийн Пярнаметс, результаты проведённого исследования показывают, что по сравнению с прошлым годом знания, отношения и модели поведения в сфере налогов остались у людей на прежнем уровне или немного улучшились.

В самой младшей целевой группе, выполняющей работу (молодёжь с 15 лет по 24 года), знания о налоговой системе Эстонии, по-прежнему, остаются наиболее низкими, а готовность работать ”по-черному” является наиболее высокой.

”Лишь 60% из 15-24-летних знает, как и за что платить налоги. В возрастной группе от 65 до 74 — это известно 95%”, — сказала Пярнаметс. ”Недостаточные знания приводят к большей готовности уклоняться от уплаты налогов, например, получение зарплаты в конверте. По сравнению с результатами исследования за прошлый год отношение молодых людей стало более негативным.”

По словам генерального директора НТД Вальдура Лайда, исследование желания платить налоги предоставляет объективный обзор первопричин налогового поведения жителей Эстонии, а также он позволяет департаменту лучше направлять свою деятельность.