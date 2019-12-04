Исследование: готовность эстонской молодежи работать ”по-черному” только растет(5)
Исследование: у эстоноземельцев повышается желание платить налоги, молодёжь отстаёт от людей старшего возраста по знаниям о налогах и отношению к этой сфере.
Исследование: у эстоноземельцев повышается желание платить налоги, молодёжь отстаёт от людей старшего возраста по знаниям о налогах и отношению к этой сфере.
В течение года у жителей Эстонии повысилось желание платить налоги и всё больше людей находит, что уплаты налогов избежать непросто. Целых 92% эстоноземельцев считает уплату налогов важной гражданской обязанностью для себя, выяснилось из исследования общественного мнения, проведённого по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД).
По словам руководителя проведения исследований Исследовательского центра Эстонии Рийн Пярнаметс, результаты проведённого исследования показывают, что по сравнению с прошлым годом знания, отношения и модели поведения в сфере налогов остались у людей на прежнем уровне или немного улучшились.
В самой младшей целевой группе, выполняющей работу (молодёжь с 15 лет по 24 года), знания о налоговой системе Эстонии, по-прежнему, остаются наиболее низкими, а готовность работать ”по-черному” является наиболее высокой.
”Лишь 60% из 15-24-летних знает, как и за что платить налоги. В возрастной группе от 65 до 74 — это известно 95%”, — сказала Пярнаметс. ”Недостаточные знания приводят к большей готовности уклоняться от уплаты налогов, например, получение зарплаты в конверте. По сравнению с результатами исследования за прошлый год отношение молодых людей стало более негативным.”
По словам генерального директора НТД Вальдура Лайда, исследование желания платить налоги предоставляет объективный обзор первопричин налогового поведения жителей Эстонии, а также он позволяет департаменту лучше направлять свою деятельность.
”Нам важно знать, чтобы за год у людей повысилось желание платить налоги, но в то же время исследование выявило целевые группы и проблемы, на которых мы должны сфокусироваться”, — сказал Лайд. ”Налоги уплачиваются с готовностью, когда понимают, почему это необходимо делать, а также насколько просто их уплачивать. При необходимости НТД консультирует, а также разрабатывает новые услуги, облегчающие жизнь налогоплательщику. Мы реагируем на налоговые риски достаточно оперативно и обеспечиваем равную налоговую конкуренцию — уклонение от уплаты налогов является обременительным и дорогим.”
По его словам, низкие знания у молодежи, безусловно, являются темой, которую необходимо обсуждать и рассматривать ее всесторонне в поиске решений. Чиновники НТД сами обучают молодых людей на школьных уроках, а также создают для учителей удобные рабочие материалы, чтобы они смогли поделиться этими налоговыми знаниями.
По сравнению с исследованием желания платить налоги, проведенного в 2018 году, возросла доля как респондентов, которые считают, что имеется вероятность того, что НТД наказывает тех, кто не декларирует часть доходов (рост на 5%); так и респондентов, по мнению которых система налогообложения Эстонии является понятной (рост на 12%) и справедливой (рост на 6%). Тем не менее, уменьшилось количество людей, которые всегда платят все налоги правильно (на 7%). Если год назад 26% респондентов ответили, что уплаты налогов легко избежать, то теперь этот показатель упал до 14%.
Жители Эстонии считают НТД надежным, эффективным и ориентированным на сотрудничество. По сравнению с прошлым годом увеличилось число респондентов, которые считают, что работа департамента направлена на руководство людьми. Немного снизилась доля тех, по чьей оценке является департамент слишком суровым.
В исследовании приняло участие 1200 случайно выбранных респондентов в возрасте от 15 до 74 лет, которые были опрошены в августе и сентябре этого года. Исследование проводилось второй год подряд.
С исследованием целиком можно ознакомиться здесь: www.emta.ee/pressimaterjalid.
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