ИССЛЕДОВАНИЕ | Государственным электронным услугам доверяют 82% эстоноземельцев
Согласно свежему исследованию Norstat, 76% жителей Эстонии испытывают гордость за эстонское э-государство, а государственным электронным услугам доверяют 82% опрошенных.
Согласно свежему исследованию Norstat, 76% жителей Эстонии испытывают гордость за эстонское э-государство, а государственным электронным услугам доверяют 82% опрошенных.
По словам Оття Ваттера, исполнительного директора программы э-резидентства, по заказу которой было проведено исследование, результат подтверждает распространенное в мире мнение об Эстонии как о мощном цифровом обществе, одним из залогов успеха которого является то, что жители страны готовы принимать нововведения. Исследование показало явную поддержку жителей Эстонии в отношении последовательной деятельности государства в сфере дигитализации.
"Чувство гордости и доверие были на высоком уровне во всех возрастных группах, в особенности в глаза бросается уровень доверия в отношении электронных услуг среди людей трудоспособного возраста, который составляет 88%. Готовность местных жителей принимать нововведения помогает государству продолжать совершенствовать ИТ-решения. Мы должны постоянно быть на шажок впереди остального мира, чтобы сохранить позицию одного из цифровых лидеров", — прокомментировал Ваттер.
Разница в уровне цифровой жизнеспособности Эстонии и остальных стран мира четко проявилась на фоне пандемии COVID-19. Ваттер подчеркнул, что в Эстонии количество и качество электронных услуг одно из самых высоких в мире. "Благодаря развитой ИТ-инфраструктуре государственными услугами в Эстонии возможно было пользоваться через интернет еще до кризиса. Для многих государств "переезд" в онлайн-среду оказался сложной, если не непосильной задачей, и это препятствовало работе государств", — сказал Ваттер
"Помимо того, что инновационными, безопасными и удобными цифровыми решениями для повседневных дел могут пользоваться довольные жители Эстонии, стоит помнить и о желании и способности государства делиться э-услугами с миром. Это в свою очередь повышает доходы государства и улучшает его имидж, увеличивает экспортную способность местных предпринимателей и способствует привлечению зарубежных инвестиций в страну", — объясняет Ваттер,
Эстонские э-услуги заручились доверием в том числе и э-резидентов Эстонии. Эстонская программа э-резиденствства, созданная в результате сотрудничества правительства и государственных департаментов, стала первой в мире предлагать нерезидентам возможность пользоваться э-услугами государства, в том числе создавать и управлять предприятиями дистанционно. Из опроса, проведенного среди э-резидентов в прошлом месяце, выяснилось, что более 60% создавших в Эстонии предприятие э-резидентов смогли при помощи электронных услуг Эстонии более эффективно управлять своими предприятиями в условиях чрезвычайной ситуации, и благодаря этому смогли лучше справиться с кризисом.
"Возможность пользоваться э-услугами Эстонии из любой точки мира дает электронным резидентам-предпринимателям гибкость и цифровую жизнеспособность, что в случаях неожиданных ситуаций является конкурентным преимуществом," — сказал Ваттер.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить цифровую подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.
С момента запуска программы э-резидентства более 70 000 э-резидентов создали в Эстонии более 13 000 предприятий. Кроме косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере почти 41 млн евро.
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