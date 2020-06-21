21.06.2020, 13:53

Исследование: где жителям Эстонии больше всего нравится покупать кофе навынос?


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Исследование: где жителям Эстонии больше всего нравится покупать кофе навынос?
Pressifoto

По результатам исследования, проведённого международной фирмой IPSOS, в Эстонии потребители считают лучшим кофейным напитком, который стоит брать с собой в дорогу, кофе Circle K (60%). За ним следуют кофейные напитки CoffeeIn (52%) и Reval Cafe (36%).

”Circle K обещает клиентам отличное качество, приятный вкус и доступность кофе, заботясь при этом об экологии и обеспечивая устойчивое развитие бизнеса. Приятно видеть, что наши усилия замечены — клиенты, выбирая, где приобрести кофе и горячие напитки, неуклонно отдают предпочтение заправочным станциям Circle K”, — сказала коммерческий директор Circle K Eesti AS Диана Вейгель.

В ходе исследования, проведённого исследовательской фирмой IPSOS, респонденты оценивали ассортимент заправочных станций и других предприятий, предлагающих кофе навынос, оценивали вкус и качество продаваемых кофейных напитков и одновременно качество используемых кофе-машин, а также качество и скорость обслуживания. В общей сложности сравнивались 13 различных поставщиков кофейных напитков, и по результатам исследования выяснилось, что кофе с наилучшим вкусом по-прежнему предлагает сеть заправочных станций Circle K (60%). За ней следуют CoffeeIn (52%), Reval Cafe (36%), Olerex (35%) и McDonalds (19%). Скорость получения кофе и одновременно его качество также назвали сильными сторонами Circle K.

”Результаты исследования показывают, что потребители больше всего ценят вкус кофе и качество кофейных зёрен. Поскольку кофе — один из самых покупаемых продуктов на заправочных станциях, мы регулярно проводим опросы среди наших клиентов, чтобы узнать предпочтения потребителей. Для потребителей по-прежнему важнее всего вкус и качество кофейных зёрен (71,9%), но также заметно выросла оценка экологичности, которую считают важной 62,6% опрошенных”, — пояснила Вейгель. Она подчеркнула, что для продвижения экологичного образа мышления на заправочных станциях Circle K используются только сертифицированные Rainforest Alliance кофейные зёрна, которые выращиваются на фермах, где работают по принципу честной торговли.

”Очевидно, что жители Эстонии считают кофе, предлагаемый Circle K, обладающим наилучшим вкусом также по той причине, что при выборе новых кофейных зёрен и степени обжарки мы тестируем сотни разных сортов кофе, соответствующих местным вкусовым предпочтениям. Например, наши кофейные зёрна обжарены по нашему рецепту в соответствии с предпочтениями клиентов, это не массовая продукция”, — рассказала Вейгель.

По её словам, самым предпочтительным кофейным напитком жителей Эстонии по-прежнему остаётся кофе с молоком (используется свежее молоко Alma жирностью 2,5%), за которым следуют капучино и кофе латте. ”Кофе с молоком предпочитают 80% потребителей, и чаще всего они употребляют по 1-2 кофейных напитка в день. Всё популярнее среди потребителей кофе в стакане размером XL на 500 мл, которому отдают предпочтение 28% потребителей”, — сказала Вейгель.

Коммерческий директор Circle K отметила, что обеспечение устойчивого развития — это цель всего концерна Circle K, и в этом случае недостаточно только лишь тщательно выбирать поставщика кофейных зёрен — каждый потребитель может внести свой вклад в повышение экологичности. ”Последние пару лет мы призывали потребителей использовать термостаканы, с которыми горячий напиток дешевле на 20%. Однако огорчает то, что эта скидка ещё не привела к изменению предпочтений потребителей, т. е. они не отдают предпочтение собственному стакану для кофе вместо пластикового”, — сказала Вейгель, приведя статистику, что в результате продлившейся несколько лет кампании по популяризации только 2% потребителей были готовы начать пользоваться своими многоразовыми стаканами для кофе или горячего напитка.

В исследованиях потребительских предпочтений, проводимых международной исследовательской фирмой IPSOS, участвуют ежемесячно 600–900 человек, а результаты калибруются поквартально. Данным исследованием были охвачены крупнейшие сети заправочных станций Circle K, Alexela, Olerex, Neste, сеть магазинов R-Kiosk, CoffeeIn, рестораны быстрого питания McDonalds и Hesburger, а также такие розничные сети как Selver, Rimi и Prisma.

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