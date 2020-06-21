Исследование: где жителям Эстонии больше всего нравится покупать кофе навынос?

”Circle K обещает клиентам отличное качество, приятный вкус и доступность кофе, заботясь при этом об экологии и обеспечивая устойчивое развитие бизнеса. Приятно видеть, что наши усилия замечены — клиенты, выбирая, где приобрести кофе и горячие напитки, неуклонно отдают предпочтение заправочным станциям Circle K”, — сказала коммерческий директор Circle K Eesti AS Диана Вейгель.

В ходе исследования, проведённого исследовательской фирмой IPSOS, респонденты оценивали ассортимент заправочных станций и других предприятий, предлагающих кофе навынос, оценивали вкус и качество продаваемых кофейных напитков и одновременно качество используемых кофе-машин, а также качество и скорость обслуживания. В общей сложности сравнивались 13 различных поставщиков кофейных напитков, и по результатам исследования выяснилось, что кофе с наилучшим вкусом по-прежнему предлагает сеть заправочных станций Circle K (60%). За ней следуют CoffeeIn (52%), Reval Cafe (36%), Olerex (35%) и McDonalds (19%). Скорость получения кофе и одновременно его качество также назвали сильными сторонами Circle K.

”Результаты исследования показывают, что потребители больше всего ценят вкус кофе и качество кофейных зёрен. Поскольку кофе — один из самых покупаемых продуктов на заправочных станциях, мы регулярно проводим опросы среди наших клиентов, чтобы узнать предпочтения потребителей. Для потребителей по-прежнему важнее всего вкус и качество кофейных зёрен (71,9%), но также заметно выросла оценка экологичности, которую считают важной 62,6% опрошенных”, — пояснила Вейгель. Она подчеркнула, что для продвижения экологичного образа мышления на заправочных станциях Circle K используются только сертифицированные Rainforest Alliance кофейные зёрна, которые выращиваются на фермах, где работают по принципу честной торговли.

”Очевидно, что жители Эстонии считают кофе, предлагаемый Circle K, обладающим наилучшим вкусом также по той причине, что при выборе новых кофейных зёрен и степени обжарки мы тестируем сотни разных сортов кофе, соответствующих местным вкусовым предпочтениям. Например, наши кофейные зёрна обжарены по нашему рецепту в соответствии с предпочтениями клиентов, это не массовая продукция”, — рассказала Вейгель.