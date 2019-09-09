Исследование: эстонские работники ценят честность и чувство юмора

По оценке жителей Эстонии, нормальный коллега должен быть честным — это отметила почти половина респондентов. Именно в отношении данного вопроса мнения соседей разошлись больше всего, так как честность посчитали важной лишь 17% работников Литвы и 12% работников Латвии.
При этом в Латвии и Литве больше всего ценятся работники, способные брать на себя ответственность и делиться своими знаниями с другими коллегами, что позволяет им профессионально развиваться и улучшать свои возможности для достижения успеха.
”Во всех трех странах люди больше всего ценят взаимное уважение и компетентность. В то же время из ответов видно, что в Эстонии люди ожидают прежде всего дружелюбную среду, в то время как в Литве важным является наличие возможностей для карьерного роста и профессионального развития. Латыши, скорее, считают, что в нормальном коллеге должны сочетаться обе стороны — он должен быть компетентным профессионалом, готовым поделиться своими знаниями и умениями, но в то же время он должен быть для своих коллег и хорошим другом, умеющим порой и пошутить”, — добавила Кескюла.
Независимо от размера компании и того, действует ли она лишь в Эстонии, во всех странах Балтии или ее география еще шире, командная работа и взаимоотношения между коллегами являются наиболее важными аспектами.
”От командной работы и взаимоотношений между коллегами зависит то, как люди себя чувствуют на работе, и в итоге это определяет то, насколько долго человек связывает себя с данным предприятием, — объяснила Кескюла. — Однако это не является единственной причиной, по которой предприятия должны обращать внимание на сотрудничество среди своих работников. Эффективная командная работа также является залогом лучших экономических результатов всей фирмы в целом”.
В организованном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве исследовании приняли участие 1500 респондентов.
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