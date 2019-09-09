Исследование: эстонские работники ценят честность и чувство юмора

Эстонцы хотят, чтобы их коллеги были дружелюбными, честными и обладали чувством юмора, а вот литовцы ценят карьерные возможности и профессиональное развитие с помощью коллег. Именно такие результаты продемонстрировало исследование, которое компания If Kindlustus провела в Эстонии, Латвии и Литве.
В странах Балтии есть немало предприятий, которые работают во всех трех странах, и поэтому жители Эстонии достаточно часто сталкиваются со своими южными соседями. То, как люди относятся к своей работе и чего от нее ожидают, в зависимости от страны может достаточно сильно различаться.
Как в Эстонии и Латвии, так и в Литве, участники опроса сошлись во мнении относительно того, что от нормальных коллег ожидается как уважение, так и компетентность — данные качества были названы более чем 60 процентами респондентов. При этом эстонцы считали взаимное уважение несколько более важным, чем их южные соседи.
”Среди работников трех стран Балтии явно существуют определенные различия, при этом зачастую как раз Латвия отличается по некоторым показателям от Эстонии и Литвы. Это отражает не только сегодняшнюю трудовую культуру стран Балтии, но также, очевидно, и определенные общественные и культурные различия”, — объяснила директор по персоналу If Kindlustus в странах Балтии Лийна Кескюла.
Является ли нормальный коллега настоящим профессионалом или другом?
В ходе исследования выяснилось, что жители Эстонии явно в большей степени выделили взаимную честность и хорошее чувство юмора. Для здешних работников данные качества входят в пятерку самых важных, тогда как южные соседи считают их значительно менее существенными.
Если в Эстонии хорошего чувства юмора и дружелюбного отношения от своих коллег ожидает почти половина респондентов, то в Литве данных качеств от своих коллег ожидают лишь 29% участников опроса.
По оценке жителей Эстонии, нормальный коллега должен быть честным — это отметила почти половина респондентов. Именно в отношении данного вопроса мнения соседей разошлись больше всего, так как честность посчитали важной лишь 17% работников Литвы и 12% работников Латвии.
При этом в Латвии и Литве больше всего ценятся работники, способные брать на себя ответственность и делиться своими знаниями с другими коллегами, что позволяет им профессионально развиваться и улучшать свои возможности для достижения успеха.
”Во всех трех странах люди больше всего ценят взаимное уважение и компетентность. В то же время из ответов видно, что в Эстонии люди ожидают прежде всего дружелюбную среду, в то время как в Литве важным является наличие возможностей для карьерного роста и профессионального развития. Латыши, скорее, считают, что в нормальном коллеге должны сочетаться обе стороны — он должен быть компетентным профессионалом, готовым поделиться своими знаниями и умениями, но в то же время он должен быть для своих коллег и хорошим другом, умеющим порой и пошутить”, — добавила Кескюла.
Независимо от размера компании и того, действует ли она лишь в Эстонии, во всех странах Балтии или ее география еще шире, командная работа и взаимоотношения между коллегами являются наиболее важными аспектами.
”От командной работы и взаимоотношений между коллегами зависит то, как люди себя чувствуют на работе, и в итоге это определяет то, насколько долго человек связывает себя с данным предприятием, — объяснила Кескюла. — Однако это не является единственной причиной, по которой предприятия должны обращать внимание на сотрудничество среди своих работников. Эффективная командная работа также является залогом лучших экономических результатов всей фирмы в целом”.
В организованном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве исследовании приняли участие 1500 респондентов.
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