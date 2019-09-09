Исследование: эстонские работники ценят честность и чувство юмора

В странах Балтии есть немало предприятий, которые работают во всех трех странах, и поэтому жители Эстонии достаточно часто сталкиваются со своими южными соседями. То, как люди относятся к своей работе и чего от нее ожидают, в зависимости от страны может достаточно сильно различаться.

Как в Эстонии и Латвии, так и в Литве, участники опроса сошлись во мнении относительно того, что от нормальных коллег ожидается как уважение, так и компетентность — данные качества были названы более чем 60 процентами респондентов. При этом эстонцы считали взаимное уважение несколько более важным, чем их южные соседи.

”Среди работников трех стран Балтии явно существуют определенные различия, при этом зачастую как раз Латвия отличается по некоторым показателям от Эстонии и Литвы. Это отражает не только сегодняшнюю трудовую культуру стран Балтии, но также, очевидно, и определенные общественные и культурные различия”, — объяснила директор по персоналу If Kindlustus в странах Балтии Лийна Кескюла.

Является ли нормальный коллега настоящим профессионалом или другом?

В ходе исследования выяснилось, что жители Эстонии явно в большей степени выделили взаимную честность и хорошее чувство юмора. Для здешних работников данные качества входят в пятерку самых важных, тогда как южные соседи считают их значительно менее существенными.

Если в Эстонии хорошего чувства юмора и дружелюбного отношения от своих коллег ожидает почти половина респондентов, то в Литве данных качеств от своих коллег ожидают лишь 29% участников опроса.