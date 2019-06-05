Исследование: эстонская система пособий по безработице нуждается в обновлении

Аналитик Центра политических исследований Praxis Мярт Массо подчеркнул, что нынешняя система с относительно низкими пособиями, которые не доходят до всех соискателей работы, может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. ”Многие безработные, например, не ставят себя на учет, оставаясь без услуг рынка труда, которые помогли бы им найти работу. Также это может привести к преждевременному уходу с рынка труда. Хотя прошлые исследования и показывают, что краткосрочный период выплаты пособий побуждает искать работу и ускоряет таким образом возвращение на рынок труда, у этого есть и негативные последствия. Для некоторых работников это и вовсе может стать причиной ухода с рынка труда, например, это может спровоцировать ранний уход на пенсию. Маленькое число получателей пособий и низкое пособие, однако, способствуют принятию работы, которая не соответствует умениям и желаниям человека, что в долгосрочной перспективе приводит к меньшей, чем ожидалось, ценности и снова к безработице. Это те последствия, с которыми общество, которое страдает от недостаточного количества рук, смириться не может”.

По словам министра социальных дел, в исследовании приведен ряд важных советов, которые государство в сотрудничестве с партнерами будет дальше анализировать. ”Нынешняя система страхового возмещения по безработице была создана почти 20 лет назад. Учитывая изменения рынка труда и трудовых отношений, необходимо идти в ногу со временем и взвесить возможность сделать систему более гибкой и расширить круг застрахованных лиц. Вместе с уменьшением риска бедности необходимо помнить и о влиянии пособий на поведение рынка труда. Пособие должно помочь справиться в период безработицы, однако система пособий должна мотивировать человека как можно скорее вернуться на рынок труда. Необходимо найти баланс”, — сказал министр Кийк. По словам Танеля Кийка, внимания заслуживает и привязка выплаты пособия по безработице к ситуации на рынке труда.

Основные советы и выводы Центра политических исследований Praxis по поводу обновления системы страхования Эстонии:

· Необходимо расширить круг застрахованных людей, независимо от формы их трудоустройства, то есть предложить более широкому кругу людей страховое покрытие. Например, предпринимателям.

· Поднять в начале безработицы зависящее от доходов пособие по безработице.

· Поднять минимальную ставку пособия и увязать ее с новым прожиточным минимумом.

· Привнести больше гибкости, то есть предоставлять кратковременную работу в период безработицы.

· Взвесить принятие предложения страхового покрытия как тем, кто ушел с работы по собственному желанию, так и тем, кто ушел по соглашению сторон.

· Смягчить требования стажа страхования для получения пособия в минимальной мере, то есть как долго человеку необходимо проработать до того, как он станет безработным.

· Связать выплату пособий по безработице с ситуацией на рынке труда, то есть взвесить сокращение выплаты пособий в экономически стабильное время и продлить выплату пособий в нестабильное время.

Сейчас в случае потери работы есть возможность получения страхового возмещения по безработице или пособия по безработице.

Страховое возмещение по безработице зависит от предыдущей заработной платы человека, и оно выплачивается в том случае, если из последних 36 месяцев человек проработал по меньшей мере 12 месяцев (более детальная информация доступна на домашней странице Кассы по безработице). В прошлом году из новых зарегистрированных безработных 33% получили страховое возмещение. Пособие по безработице зависит от минимальной заработной платы. Для получения пособия по безработице человек должен проработать в течение последнего года или заниматься деятельностью, приравненной труду, по меньше мере 180 календарных дней (более детальная информация также доступна на домашней странице Кассы по безработице). В минувшем году из новых зарегистрированных безработных 26% получили пособие по безработице.

Министерство социальных дел заказало в 2018 году у Центра политических исследований Praxis анализ для подготовки к модернизации страхового возмещения по безработице. Задача исследования — составить подходящие для Эстонии сценарии страхования по безработице и предложить политические советы по уменьшению бедности среди безработных людей, в то же время мотивируя их вернуться на работу. В анализе систему возмещения по безработице Эстонии сравнивали с системами Финляндии, Дании, Нидерландов, Австрии, Франции и Польши.