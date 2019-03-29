Исследование: Эстония — лучшая в мире страна для ведения криптобизнеса

Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония — там сложились благоприятные условия по всем трем направлениям. Эстонские власти воспринимают технологии блокчейна достаточно дружелюбно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес. Более того, в Эстонии в целом можно довольно быстро открыть бизнес и легко его вести — это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат.

Германия хотя и расположилась достаточно близко к лидеру рейтинга (7-е место), но все же уступает Эстонии в политическом аспекте: среди немецких органов власти довольно высок уровень разногласий и критического отношения к криптовалютам.

В Украине в целом складывается скорее нейтральное отношение к криптовалютам. Но полное отсутствие какого-либо законодательного регулирования и негативная правоприменительная практика — криптобизнесмены подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов — опустили Украину на последнюю строчку рейтинга.

В Беларуси проблемы с верховенством права, а в РФ — с политической стабильностью

Беларусь (13-е место в рейтинге) после принятия в декабре 2017 года президентского декрета "О развитии цифровой экономики" является единственной страной в мире с комплексным законодательством, регулирующим сферу блокчейна и криптовалют. В рамках специальной экономической зоны "Парк высоких технологий" (ПВТ) в стране можно легально вести криптовалютный бизнес, регистрировать биржи и обменники, проводить ICO и заниматься майнингом (добыча токенов с помощью блокчейн-сети. — Ред.). Белорусское правительство активно способствует развитию новых технологий и даже установило нулевой налоговый режим для операций с криптовалютами.

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Беларусь могла бы находиться в группе лидеров, но она им значительно уступает по уровню развития инфраструктуры онлайн-услуг, легкости ведения бизнеса, а также величине рисков для бизнеса из-за проблем в области верховенства права. Согласно методологии исследования, оценки страны за законодательство умножаются на показатель индекса верховенства права (The World Justice Project’s Rule of Law Index), который у Беларуси очень низкий и который наполовину уменьшает оценку Минска за правовые условия.

В то же время Россия (18-е место в рейтинге) не может похвастаться законодательством в сфере блокчейна и криптовалют. На данный момент в российском парламенте рассматриваются несколько законопроектов о будущем регулировании криптоиндустрии. Однако до принятия каких-либо нормативных актов эта сфера в РФ остается фактически не регламентированной в правовом отношении. На оценку России также негативно повлияла неопределенность политики в отношении криптовалют в стране. С 2015 года в РФ было вынесено более 40 судебных решений касающихся криптовалют, большинство из них — о блокировке тематических сайтов.

После 2017 года наступил позитивный перелом в отношении государства к легализации криптовалютного бизнеса, однако характер будущих законодательных изменений и правоприменительной практики остается слишком неопределенным.

Как страны подходят к регулированию новых технологий

Исследование выявило несколько подходов, которые применяют страны для регулирования криптобизнеса. Великобритания, например, исходит из минимизации рисков, связанных с криптовалютами, и принимает только то законодательство, которое обеспечивает безопасность финансового рынка.

Страны вроде Японии и Южной Кореи пытаются встроить криптоиндустрию в экономику своих стран — криптовалютные операции в их понимании не отличаются от обычных финансовых операций, поэтому их регулирование осуществляется по аналогии.