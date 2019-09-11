11.09.2019, 12:26

Исследование: доверие в отношении эстонских онлайн-магазинов растет


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Foto on illustratiivne.Foto: Hendrik Osula

Результаты исследования Kantar Emor, посвященного новым тенденциям в электронной коммерции, являются причиной для беспокойства владельцев торговых центров: 38% жителей Эстонии в возрасте 25-34 года совершают онлайн-покупки по меньшей мере 2-3 раза в месяц. При этом предпочтение все чаще отдают эстонским онлайн-магазинам.

В более молодой возрастной группе, среди людей в возрасте 15-24 лет меньше постоянных покупателей онлайн-магазинов, а среди 65-74-летних их всего 4%. У онлайн-магазинов по-прежнему есть один существенный недостаток — перед покупкой товар нельзя потрогать или примерить. Здесь представители всех возрастных групп сходятся во мнении — в среднем 85% опрошенных считают это большим недостатком.

По словам эксперта Kantar Emor Керстен Йыги, у онлайн-магазинов по сравнению с обычными торговыми точками есть и другие минусы, но отсутствие возможности потрогать товар и увидеть его своими глазами занимает первое место с большим перевесом. ”Для сравнения всего 36% опрошенных беспокоятся о реальном качестве товара и 30% не устраивает долгий срок доставки. Невозможность увидеть и примерить товар останется главной проблемой в сфере торговли одеждой и обувью еще на некоторое время, пока специалисты по виртуальной реальности не придумают что-то революционное”.

Что касается преимуществ онлайн-магазинов перед обычными магазинами, то здесь мнения представителей различных возрастных групп заметно отличаются. С одной стороны, люди согласны, что основными преимуществами покупок в интернете является экономия времени и выгодные цены, однако среди людей в возрасте от 50 до 74 лет удобство процесса покупок стоит на третьем месте, а среди 15-24-летних — на седьмом месте. При этом в молодой возрастной группе, наряду с экономией времени и выгодными ценами, одинаково важны широкий ассортимент и легкий поиск среди товаров. По сравнению с представителями других возрастных групп, они выше ценят возможность видеть отзывы других людей.

По словам Керстен Йыги, результаты исследования также показывают рост доверия к эстонским онлайн-магазинам. Если еще в прошлом году почти каждый второй покупатель одежды, обуви и спортивных товаров в интернете ответил, что скорее отдает предпочтение иностранным онлайн-магазинам, то в этом году таких респондентов стало в два раза меньше, а доля местных онлайн-магазинов увеличилась. ”Преимущество отечественных онлайн-магазинов — это быстрая доставка, — отметила Йыги. — Если потребителям предложить нужный товар по подходящей цене и с разумной скоростью доставки, то, разумеется, они сделают выбор в пользу местного продавца”.

В ходе исследования тенденций в сфере электронной торговли выяснили, какие товары покупают в интернете, какова доля местных и зарубежных онлайн-магазинов, используют ли различные технические устройства и удобно ли организован возврат товара.

Kantar Emor опросил свыше 1600 человек в возрасте 15-74 по всей Эстонии.

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