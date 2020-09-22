22.09.2020, 14:15

Исследование: десятая часть работающих в Финляндии, Швеции и Норвегии жителей Эстонии имели дело с зарплатой в конверте


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Ümbrikupalk.
Ümbrikupalk.Foto: Ester Vaitmaa

В ходе исследования, проведенного среди более чем 4500 работников, выяснилось, что если в Эстонии с зарплатой в конверте сталкивалось всего 5 % работников, то среди работающих за границей жителей Эстонии зарплата в конверте распространена в два раза больше.

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже одиннадцатый год подряд проводит исследование, позволяющее установить распространенность зарплаты в конверте. Среди более чем 4500 работников выяснялось, получали ли они частично или полностью зарплату в конверте. Если в 2010 году с зарплатой в конверте сталкивался почти каждый третий отвечавший, то в 2020 году получение ”черной” зарплаты подтвердили всего 4,7 % отвечавших, что является таким же показателем, как и летом 2019 года.

Исследование четко показывает, что зарплата в конверте намного более распространена среди работников, работающих в Финляндии, Швеции или Норвегии — среди работающих в этих странах жителей Эстонии с зарплатой в конверте сталкивалось 10,2 % работников. Территориально ”черная” зарплата менее всего распространена в Тарту, где этот показатель составляет 1,9 %. В столице с зарплатой в конверте сталкивалось 5,3 % работников.

”Несмотря на то, что выплата зарплаты в конверте с годами значительно уменьшилась, недостаточный опыт работы и низкий уровень образования по-прежнему являются теми факторами, которые повышают риск получения зарплаты в конверте”, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что среди молодежи с недостаточным опытом работы с зарплатой в конверте сталкивалось 7,9 % работников, такой же показатель в части распространения зарплаты в конверте наблюдается и среди работников с основным образованием.

”Чем выше уровень образования, тем ниже вероятность получения зарплаты в конверте. Среди высокообразованных работников с зарплатой в конверте сталкивалось всего 2,5 % работников”, — добавил Хенри Аувяэрт.

По отраслям зарплата в конверте больше всего распространена в строительстве и секторе общественного питания, где с ”черной” зарплатой сталкивалось 10 % отвечавших. Выше среднего зарплата в конверте распространена также в промышленном секторе (7,8 %) и сфере туризма и гостиничного хозяйства (7,1 %). Меньше всего с зарплатой в конверте сталкивались работники государственного сектора, здравоохранения, финансовой сферы и сектора инфотехнологии.

Опасности, связанные с зарплатой в конверте


Соглашаясь с зарплатой в конверте, работник теряет многие государственные социальные гарантии. Например, остается без должной компенсации по болезни, что очень ощутимо при возникновении проблем со здоровьем, родительская компенсация тоже не будет соответствовать тому, какой она могла бы быть в случае официальной зарплаты. Кроме того, при согласии с ”черной” зарплатой у работника уменьшаются возможности получить заем в банке.

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