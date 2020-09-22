Исследование: десятая часть работающих в Финляндии, Швеции и Норвегии жителей Эстонии имели дело с зарплатой в конверте

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже одиннадцатый год подряд проводит исследование, позволяющее установить распространенность зарплаты в конверте. Среди более чем 4500 работников выяснялось, получали ли они частично или полностью зарплату в конверте. Если в 2010 году с зарплатой в конверте сталкивался почти каждый третий отвечавший, то в 2020 году получение ”черной” зарплаты подтвердили всего 4,7 % отвечавших, что является таким же показателем, как и летом 2019 года.

Исследование четко показывает, что зарплата в конверте намного более распространена среди работников, работающих в Финляндии, Швеции или Норвегии — среди работающих в этих странах жителей Эстонии с зарплатой в конверте сталкивалось 10,2 % работников. Территориально ”черная” зарплата менее всего распространена в Тарту, где этот показатель составляет 1,9 %. В столице с зарплатой в конверте сталкивалось 5,3 % работников.

”Несмотря на то, что выплата зарплаты в конверте с годами значительно уменьшилась, недостаточный опыт работы и низкий уровень образования по-прежнему являются теми факторами, которые повышают риск получения зарплаты в конверте”, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что среди молодежи с недостаточным опытом работы с зарплатой в конверте сталкивалось 7,9 % работников, такой же показатель в части распространения зарплаты в конверте наблюдается и среди работников с основным образованием.

”Чем выше уровень образования, тем ниже вероятность получения зарплаты в конверте. Среди высокообразованных работников с зарплатой в конверте сталкивалось всего 2,5 % работников”, — добавил Хенри Аувяэрт.

По отраслям зарплата в конверте больше всего распространена в строительстве и секторе общественного питания, где с ”черной” зарплатой сталкивалось 10 % отвечавших. Выше среднего зарплата в конверте распространена также в промышленном секторе (7,8 %) и сфере туризма и гостиничного хозяйства (7,1 %). Меньше всего с зарплатой в конверте сталкивались работники государственного сектора, здравоохранения, финансовой сферы и сектора инфотехнологии.