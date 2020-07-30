ИССЛЕДОВАНИЕ | Cколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в странах Балтии?

Из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году: Литва — –7,5 % от прошлого года, Латвия — –7 %, Эстония — –4,3 %/

Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России — там стоимость литра топлива в среднем равняется 0,58 €. Самое дорогое топливо в Нидерландах — 1,58 €.

Среднюю стоимость бензина в первом полугодии 2020 года сопоставили со средней оплатой труда. В лидерах рейтинга оказались Швейцария и Люксембург — жители этих государства могут на среднестатистическую зарплату купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно. В России хоть и выросла стоимость топлива, количество бензина, которое можно приобрести на среднюю оплату труда, тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 919 литров.

В 2020 году, как и в прошлом, соотношение зарплаты к бензину выгоднее всего в Эстонии — 915 литров. Несмотря на то, что в Латвии этот показатель вырос на 10 %, а в Литве упал на 1 %, уровень зарплат и стоимость одного литра топлива таковы, что среднестатистический литовец может позволить себе 836 литров, а латыш — 718.

Последние места по этому показателю занимают Молдова, Украина и Албания, где средняя оплата труда приравнивается к 352, 345 и 239 литрам соответственно.

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