Исследование: что жители Эстонии заказывают в Интернете и что является основной импульсивной покупкой

Общеевропейское исследование, которое компания DPD заказывает вот уже третий год подряд, показало, что в Эстонии доля покупаемых в Интернете физических товаров составляет 8,2%. В сравнении с прошлым годом по объему покупок первое место у техники и электроники отобрали товары для красоты и здоровья — их заказывали онлайн в 40% случаев (в 2017 году — в 36% случаев). Технику и электронику заказывали в 37% случаев (в 2017 году — в 39% случаев).

”Интересно, что, если в целом в мире первое место среди онлайн-покупок с большим отрывом занимают модные товары и одежда, то в Эстонии эта категория на третьем месте с 34%. В Европе же ее показатель — целых 47%”, — отметила директор по электронной торговле DPD Eesti Маргот Пости.

Пости добавила, что интересным открытием заказанного DPD исследования стало то, что делающие онлайн-покупки жители Эстонии считают основной импульсивной покупкой (guilty pleasure) книги: ”Такой ответ дали целых 68% респондентов. Наиболее продуманной и практичной покупкой назвали запасные части для автомобилей — импульсивно их покупают всего 15% респондентов”.

По оценке эстонских интернет-покупателей, 44% их покупок практичны, 41% совершены под влиянием эмоций, 11% обусловлены срочной необходимостью, а 4% — все прочие покупки.

Онлайн-покупки жителей Эстонии в 2018 году*:

- товары для красоты и здоровья (40%)

- техника/электроника (37%)

- одежда (34%)

- обувь (30%)

- товары для досуга (26%)

- книги (22%)

- игрушки (19%)