Исследование: что важнее — прибыль или чистая природа?

Руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен полагает, что 64 процента — неплохой результат: ”Целых две трети предпринимателей понимают, что важно заботиться о природе. С другой стороны, если мы, эстонцы, хотим оправдать наше самоощущение как близкого к природе народа, этот процент мог бы быть и повыше”.

В то же время Леппянен подчеркнул, что исследование BBO было сфокусировано на МСП, экологический след которых, как правило, небольшой, а в условиях тесной конкуренции в центре внимания находится все же основная деятельность, целью которой, само собой, является получение прибыли.

”Ответственная коммерческая деятельность, по сути, означает, что целью деятельности предприятия не должно быть исключительно получение прибыли — в чем и заключается смысл коммерческой деятельности, — но и то, как эта прибыль зарабатывается, каким образом и куда она распределяется”, — пояснил Леппянен.

По словам Леппянена, важно, чтобы и эстонские предприятия старались больше думать о влиянии предприятия на работников, свое сообщество, общество в целом, природу и бизнес-культуру.

”В плане бизнес-культуры беспокойство вызывает тот факт, что ответственное ведение бизнеса считается не столь важным, как раньше. Оценка МСП относительно важности бизнес-культуры по сравнению с прошлым годом опустилась с 4,3 до 3,9 пункта по пятибалльной шкале”, — отметил Леппянен.

Положительный же результат исследования SEB в том, что по сравнению с прежними годами МСП все чаще стараются инвестировать в своих работников путем их обучения, притом вне зависимости от возраста работников.