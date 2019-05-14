Исследование: что важнее — прибыль или чистая природа?

Под влиянием различных крупных проектов тема экологии в последние годы становится все важнее, внося сумятицу не только в политику, но и в предпринимательство. Свежее исследование SEB Baltic Business Outlook (BBO) показало, что экологичное поведение считают важной частью своей деятельности 64 процента малых и средних предприятий (МСП) Эстонии.
Руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен полагает, что 64 процента — неплохой результат: ”Целых две трети предпринимателей понимают, что важно заботиться о природе. С другой стороны, если мы, эстонцы, хотим оправдать наше самоощущение как близкого к природе народа, этот процент мог бы быть и повыше”.
В то же время Леппянен подчеркнул, что исследование BBO было сфокусировано на МСП, экологический след которых, как правило, небольшой, а в условиях тесной конкуренции в центре внимания находится все же основная деятельность, целью которой, само собой, является получение прибыли.
”Ответственная коммерческая деятельность, по сути, означает, что целью деятельности предприятия не должно быть исключительно получение прибыли — в чем и заключается смысл коммерческой деятельности, — но и то, как эта прибыль зарабатывается, каким образом и куда она распределяется”, — пояснил Леппянен.
По словам Леппянена, важно, чтобы и эстонские предприятия старались больше думать о влиянии предприятия на работников, свое сообщество, общество в целом, природу и бизнес-культуру.
”В плане бизнес-культуры беспокойство вызывает тот факт, что ответственное ведение бизнеса считается не столь важным, как раньше. Оценка МСП относительно важности бизнес-культуры по сравнению с прошлым годом опустилась с 4,3 до 3,9 пункта по пятибалльной шкале”, — отметил Леппянен.
Положительный же результат исследования SEB в том, что по сравнению с прежними годами МСП все чаще стараются инвестировать в своих работников путем их обучения, притом вне зависимости от возраста работников.
”Предприятия сами считают важным вкладываться в работников. Мы как крупное обслуживающее предприятие и сами стараемся быть примером для больших и малых компаний. У нас сейчас работают люди четырех разных поколений, и мы постоянно ищем способы развивать и мотивировать работников”, — рассказал Леппянен.
Особое внимание на обучение и развитие своих работников уделяется также в таких трудоемких секторах как гостиничный бизнес и общественное питание, здравоохранение и промышленность.
Уже шестой год подряд SEB Grupp проводит в странах Балтии исследование, по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на 2018 хозяйственный год. Новое издание ”Барометра предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook) подводит итоги проекта и знакомит со взглядами 4276 участвовавших прошлой осенью в исследовании МСП стран Балтии. Из Эстонии в исследовании приняли участие 1565 малых и средних предприятий.