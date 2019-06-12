Исследование: что крайне важно для жителей Эстонии при совершении покупок в интернете?

”Согласно результатам исследования, для жителей Эстонии даже не столь важно, чтобы при заказе товара был доступен широкий выбор возможностей доставки (курьером домой, в почтовый автомат, возможность забрать посылку самостоятельно и т.п.). Наличие широкого выбора не играет роли, как минимум, если доступна доставка в почтовый автомат, поскольку жители нашей страны по-прежнему являются наиболее преданными пользователями таких автоматов во всей Европе. Именно этот способ доставки выбирают 80% интернет-покупателей”, — отметила Пости. При этом в остальной Европе целых 84% покупателей выбирают доставку на дом.

”Настолько большая разница в предпочтениях также является причиной того, почему, например, перед совершением покупки покупателям из других европейских стран важно знать, какое предприятие займется доставкой заказа (72%), тогда как у нас этот критерий важен лишь для 39% покупателей”, — сказала Пости, добавив, что, очевидно, одной из причин этой разницы служит то, что в наших магазинах в большинстве случаев информация о выполняющей доставке компании указана сразу же, и для покупателей это совершенно нормальное явление. В иностранных же онлайн-магазинах часто указаны только время и место доставки, но отсутствует информация о том, кто именно доставляет товар.

”На самом деле и информация о доставке должна быть для требовательных клиентов важна. Например, 13% респондентов отметили, что для них важна возможность, оформляя заказ, выбрать возможность получения посылки в тот же день, на следующий день, на выходных и т.п. Все предприятия здесь равные возможности предложить не могут, и в игру вступают уже различные предлагаемые продавцами решения и среды самообслуживания. Например, среда самообслуживания DPD обеспечивает большую свободу и возможность при желании поменять время и место получения посылки”, — прокомментировала Пости.

”Для тех, кто заботится об окружающей среде, может быть важной и соответствующая информация о выполняющей доставку компании. Например, DPD является единственным логистическим предприятием, все доставки которого углеродно-нейтральны. Некоторые конкуренты предполагают выйти на этот уровень лишь к 2050 году”, — отметила она.

Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. В анонимном опросе участвовали 24 328 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.