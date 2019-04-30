Исследование: что характеризует наиболее активных интернет-покупателей Эстонии

”Разумеется, в какой-то мере ожидаемо, что активно заказывают товары, прежде всего, молодые люди. Половина активных покупателей в Эстонии моложе 35 лет. Это значит, что для размещения заказов они, вероятнее всего, пользуются мобильными телефонами и планшетами, а не обычными настольными компьютерами, — сказала Пости. — Кроме того, молодые активные покупатели являются активными потребителями каналов социальных сетей и больше следят за публикуемыми там рекомендациями и рекламой”.

Наиболее активные интернет-покупатели Эстонии в основном заказывают онлайн товары для красоты и здоровья, а также одежду. Уверенно растет среди них доля заказываемой техники и товаров для дома. Также они более склонны заказывать домой свежую еду и напитки. Если в среднем из эстонских интернет-покупателей свежую еду и напитки заказывали домой 10%, то среди активных покупателей этот показатель составляет 24%.

Активных покупателей также характеризует предпочтение конкретных надежных онлайн-магазинов, т.е. с большой вероятностью они совершают покупки в одних и тех же шоппинговых средах.

Исследование DPD показало, что в Эстонии доля покупаемых в Интернете физических товаров составляет 8,2%, а регулярно онлайн-покупки совершают 36% пользователей Интернета.

Активный интернет-покупатель в Эстонии:

- Отвечает за 88% всех покупаемых онлайн физических товаров

- Ежегодно совершает в среднем 13 покупок (в 2017 году 12 покупок)

- Заказывает свежую еду и напитки вдвое чаще, чем обычные онлайн-покупатели

- Половина активных покупателей моложе 35 лет

- Больше следит за социальными сетями и появляющимися там рекомендациями

- Чаще всего заказывает товары для красоты и здоровья, а также одежду

- Предпочитает знакомые и проверенные интернет-магазины