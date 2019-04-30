30.04.2019, 13:35

Исследование: что характеризует наиболее активных интернет-покупателей Эстонии


rus.delfi.ee
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Naine vaatamas KV-d
Naine vaatamas KV-dFoto: Hendrik Osula

Заказанное курьерским и логистическим предприятием DPD международное исследование демонстрирует, что онлайн-торговлю двигают в основном активные покупатели (heavy buyers), которые в Эстонии составляют треть всех интернет-покупателей, но совершают целых 88% всех покупок.

”То, что всего 34% интернет-покупателей ответственны за целых 88% покупок четко демонстрирует, что они — крайне важная целевая группа в секторе, чьи пожелания и привычки следует принимать во внимание. С другой стороны, это показывает, что в ближайшие годы онлайн-торговля может вырасти в разы, — отметила директор по электронной торговле DPD Eesti Маргот Пости. — Если и другие интернет-покупатели станут столь же активны, объемы онлайн-покупок увеличатся в несколько раз достаточно быстро”.

Согласно исследованию DPD, в среднем в Европе активные покупатели совершают 32 покупки в год, а в Великобритании целых 54 покупки. В Эстонии этот показатель составляет всего около 13 покупок. На вопрос ”Часто ли вы заказываете в Интернете физические товары?” положительно ответили 98% активных покупателей, тогда как в Эстонии положительно на него же ответили всего 36% интернет-покупателей.

”Разумеется, в какой-то мере ожидаемо, что активно заказывают товары, прежде всего, молодые люди. Половина активных покупателей в Эстонии моложе 35 лет. Это значит, что для размещения заказов они, вероятнее всего, пользуются мобильными телефонами и планшетами, а не обычными настольными компьютерами, — сказала Пости. — Кроме того, молодые активные покупатели являются активными потребителями каналов социальных сетей и больше следят за публикуемыми там рекомендациями и рекламой”.

Наиболее активные интернет-покупатели Эстонии в основном заказывают онлайн товары для красоты и здоровья, а также одежду. Уверенно растет среди них доля заказываемой техники и товаров для дома. Также они более склонны заказывать домой свежую еду и напитки. Если в среднем из эстонских интернет-покупателей свежую еду и напитки заказывали домой 10%, то среди активных покупателей этот показатель составляет 24%.

Активных покупателей также характеризует предпочтение конкретных надежных онлайн-магазинов, т.е. с большой вероятностью они совершают покупки в одних и тех же шоппинговых средах.

Исследование DPD показало, что в Эстонии доля покупаемых в Интернете физических товаров составляет 8,2%, а регулярно онлайн-покупки совершают 36% пользователей Интернета.

Активный интернет-покупатель в Эстонии:

- Отвечает за 88% всех покупаемых онлайн физических товаров

- Ежегодно совершает в среднем 13 покупок (в 2017 году 12 покупок)

- Заказывает свежую еду и напитки вдвое чаще, чем обычные онлайн-покупатели

- Половина активных покупателей моложе 35 лет

- Больше следит за социальными сетями и появляющимися там рекомендациями

- Чаще всего заказывает товары для красоты и здоровья, а также одежду

- Предпочитает знакомые и проверенные интернет-магазины

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