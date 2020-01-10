Исследование: четверо из пяти занимающихся прямыми продажами довольны своим бизнесом

Движущей силой сектора прямых продаж являются женщины — 78% всех действующих в данном секторе людей. Это втрое более высокий показатель, чем в среднем в секторе традиционного предпринимательства в Европе.

В основном (73%) прямыми продажами занимаются 25-54-летние женщины, 19% составляют женщины старше 55 лет и 8% женщины до 24 лет. Активная карьера в прямых продажа длится в среднем 6 лет.

”Гибкий рабочий график и возможность быть хозяином самому себе, по словам продавцов, лучше всего характеризует их работу. В одной лишь Эстонии прямыми продажами занимаются около 45 000 человек, оборот которых в позапрошлом году превысил 49 миллионов евро. Очень большая часть людей занимается продажами наряду со своей основной работой”, — отметил генеральный секретарь Балтийской ассоциации прямых продаж Гинтаутас Залецкас.

”Прямые продажи поддерживают людей на протяжении всей жизни, обеспечивая возможность заработать дополнительный доход или создать успешную карьеру с полной занятостью, — сказал Залецкас. — Среди успешных продавцов — люди самой разной культуры с самым разным образованием. Один из сегментов образуют студенты, сидящие дома матери и пенсионеры, ищущие возможности самореализации или улучшения своего материального положения”.