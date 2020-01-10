10.01.2020, 16:45

Исследование: четверо из пяти занимающихся прямыми продажами довольны своим бизнесом


EST
Käepigistus
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Согласно опросу, проведенному среди занимающихся прямыми продажами европейцев, большинство (78%) респондентов довольны тем, как идет их бизнес. Восемь из десяти ответивших считают, что прямые продажи — великолепная возможность заработать дополнительный доход, а семь из десяти отметили, что прямые продажи помогли им повысить уверенность в себе и самооценку.

Движущей силой сектора прямых продаж являются женщины — 78% всех действующих в данном секторе людей. Это втрое более высокий показатель, чем в среднем в секторе традиционного предпринимательства в Европе.

В основном (73%) прямыми продажами занимаются 25-54-летние женщины, 19% составляют женщины старше 55 лет и 8% женщины до 24 лет. Активная карьера в прямых продажа длится в среднем 6 лет.

”Гибкий рабочий график и возможность быть хозяином самому себе, по словам продавцов, лучше всего характеризует их работу. В одной лишь Эстонии прямыми продажами занимаются около 45 000 человек, оборот которых в позапрошлом году превысил 49 миллионов евро. Очень большая часть людей занимается продажами наряду со своей основной работой”, — отметил генеральный секретарь Балтийской ассоциации прямых продаж Гинтаутас Залецкас.

”Прямые продажи поддерживают людей на протяжении всей жизни, обеспечивая возможность заработать дополнительный доход или создать успешную карьеру с полной занятостью, — сказал Залецкас. — Среди успешных продавцов — люди самой разной культуры с самым разным образованием. Один из сегментов образуют студенты, сидящие дома матери и пенсионеры, ищущие возможности самореализации или улучшения своего материального положения”.

Больше всего (68%) продавцов ищут потенциальных клиентов среди друзей, членов семей, знакомых и коллег по работе. Для продвижения бизнеса и лучшего обслуживания клиентов продавцы используют все больше различных платформ социальных медиа — предпочтение им отдают 54% респондентов.

77% ответивших уверены в том, что в секторе прямых продаж именно персональный контакт играет ключевую роль: общение лицом к лицу остается наиболее распространенным методом представления и продажи товаров и услуг.

По данным Европейской ассоциации прямых продаж (Seldia), в 2018 году в странах Европейского союза суммарный оборот занимающихся прямыми продажами фирм (без учета налога с оборота) превысил 29,7 миллиарда евро, причем такие предприятия обеспечивали дополнительным заработком более 6,8 миллиона человек. В странах Балтии более 190 000 человек сотрудничают с компаниями прямых продаж. В 2018 году суммарный оборот от прямых продаж в странах Балтии вырос до 198 миллионов евро.

Об исследовании


В опросе на тему прямых продаж Ipsos, проведенном в 2018 году Европейской ассоциацией прямых продаж (Seldia), приняли участие более 30 000 занимающихся прямыми продажами людей. Исследование проводилось в течение двух месяцев в 11 европейских странах.

Прямые продажи — это маркетинг потребительских товаров и услуг непосредственно потребителю по принципу ”от человека человеку”. Как правило, такие продажи происходят дома у потребителя или продавца, на рабочем месте потребителя или в других местах, не являющихся местами постоянной розничной продажи.

Ассоциация прямых продаж Эстонии — добровольное некоммерческое торговое объединение. Его членами являются предприятия, коммерческой моделью которых является прямая продажа. С 2010 года три балтийских ассоциации тесно сотрудничают и действует в качестве единого целого. Членами ассоциации являются, помимо прочих, такие предприятия, как Amway, Herbalife, Lux, Mary Kay, NeoLife International, NL International, Oriflame и Zinzino.

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