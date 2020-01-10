Исследование: четверо из пяти занимающихся прямыми продажами довольны своим бизнесом

Больше всего (68%) продавцов ищут потенциальных клиентов среди друзей, членов семей, знакомых и коллег по работе. Для продвижения бизнеса и лучшего обслуживания клиентов продавцы используют все больше различных платформ социальных медиа — предпочтение им отдают 54% респондентов.
77% ответивших уверены в том, что в секторе прямых продаж именно персональный контакт играет ключевую роль: общение лицом к лицу остается наиболее распространенным методом представления и продажи товаров и услуг.
По данным Европейской ассоциации прямых продаж (Seldia), в 2018 году в странах Европейского союза суммарный оборот занимающихся прямыми продажами фирм (без учета налога с оборота) превысил 29,7 миллиарда евро, причем такие предприятия обеспечивали дополнительным заработком более 6,8 миллиона человек. В странах Балтии более 190 000 человек сотрудничают с компаниями прямых продаж. В 2018 году суммарный оборот от прямых продаж в странах Балтии вырос до 198 миллионов евро.
Об исследовании
В опросе на тему прямых продаж Ipsos, проведенном в 2018 году Европейской ассоциацией прямых продаж (Seldia), приняли участие более 30 000 занимающихся прямыми продажами людей. Исследование проводилось в течение двух месяцев в 11 европейских странах.
Прямые продажи — это маркетинг потребительских товаров и услуг непосредственно потребителю по принципу ”от человека человеку”. Как правило, такие продажи происходят дома у потребителя или продавца, на рабочем месте потребителя или в других местах, не являющихся местами постоянной розничной продажи.
Ассоциация прямых продаж Эстонии — добровольное некоммерческое торговое объединение. Его членами являются предприятия, коммерческой моделью которых является прямая продажа. С 2010 года три балтийских ассоциации тесно сотрудничают и действует в качестве единого целого. Членами ассоциации являются, помимо прочих, такие предприятия, как Amway, Herbalife, Lux, Mary Kay, NeoLife International, NL International, Oriflame и Zinzino.
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