Исследование: чаще других ходят на работу больными работники общепита и начальники

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже пятый год проводит среди работников опрос о том, выходят ли они на работу больными. Если в 2013 году ходить на работу больным было очень распространенным явлением и 95 % участников опроса ответили, что, несмотря на болезнь, они все же ходили на работу, то в этом году доля работников, выходящих на работу больными, сократилась до 81 %.

«Самыми распространенными причинами выходить на работу больным являются желание не потерять в зарплате, а также ощущение, что иначе работа просто останется невыполненной, – прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. – Приятно сознавать, что почти каждый пятый работодатель возмещает зарплату в том числе и за первые дни болезни, это дает работникам четкий сигнал, что даже в свете дефицита рабочей силы здоровье работника намного важнее, чем надрываться на работе больным».

Хенри Аувяэрт добавил, что ответственный работодатель, создающий атмосферу, где работника не вынуждают выходить на работу больным, высоко ценится в том числе и на рынке труда. Уступки, связанные с условиями труда, обязательно следует указывать в объявлении о работе.

В первых рядах работники сферы питания и руководители