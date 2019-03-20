Исследование: чаще других ходят на работу больными работники общепита и начальники

Если посмотреть на результаты исследования по сферам деятельности, то больше всего ходят на работу больными люди, работающие в сфере питания, где целых 90 % работников не остается дома лечиться. На втором месте стоят руководители, 88 % из которых предстают перед подчиненными, будучи больными. Это единственные сферы, где по сравнению с результатами прошлогоднего исследования доля работников, выходящих на работу больными, не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. Больше среднего выходят на работу больными ассистенты, финансовые работники, люди, занятые в сферах продаж, транспорта и логистики, а также строительства и недвижимости.
Меньше всего выходят на работу больными работники сфер инфотехнологии, промышленности и производства, механики и техники.
17 % работодателей сохраняют среднюю зарплату в том числе и в первые дни болезни
В результате опроса работодателей, проведенного осенью 2018 года Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee, выяснилось, что 17 % организаций сохраняют всем работникам среднюю зарплату за первые дни болезни. Кроме того, 18 % работодателей указали, что они предлагают компенсацию расходов на профилактику и лечение заболеваний. Бесплатное здоровое питание предлагают всем работникам 17 % работодателей.
В исследовании портала CVKeskus.ee 2019 года, касающемся выхода на работу больных работников, участвовало 2047 работников из различных сфер деятельности.
Доля работников, выходивших на работу больными, начиная с 2013 года
2013 год: 95 %
2015 год: 94 %
2017 год: 93 %
2018 год: 84 %
2019 год: 81 %
В каких сферах больше всего распространен выход на работу больным?
Общественное питание 90 %
Управление 88 %
Ассистирование 87 %
Финансы 83 %
Продажи 83 %
Транспорт/Логистика 82 %
Строительство/Недвижимость 82 %
Обслуживание клиентов 81 %
Механика/Техника 79 %
Промышленность/Производство 77 %
Инфотехнология 76 %