20.03.2019, 07:25

Исследование: чаще других ходят на работу больными работники общепита и начальники

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rus.delfi.ee
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Gripp ja nohu
Foto: Argo Ingver

Несмотря на то, что доля людей, выходящих на работу больными, с каждым годом уменьшается, все же существуют должности, представители которых больше прежнего рискуют своим и чужим здоровьем.

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee уже пятый год проводит среди работников опрос о том, выходят ли они на работу больными. Если в 2013 году ходить на работу больным было очень распространенным явлением и 95 % участников опроса ответили, что, несмотря на болезнь, они все же ходили на работу, то в этом году доля работников, выходящих на работу больными, сократилась до 81 %.

«Самыми распространенными причинами выходить на работу больным являются желание не потерять в зарплате, а также ощущение, что иначе работа просто останется невыполненной, – прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. – Приятно сознавать, что почти каждый пятый работодатель возмещает зарплату в том числе и за первые дни болезни, это дает работникам четкий сигнал, что даже в свете дефицита рабочей силы здоровье работника намного важнее, чем надрываться на работе больным».

Хенри Аувяэрт добавил, что ответственный работодатель, создающий атмосферу, где работника не вынуждают выходить на работу больным, высоко ценится в том числе и на рынке труда. Уступки, связанные с условиями труда, обязательно следует указывать в объявлении о работе.

В первых рядах работники сферы питания и руководители

Если посмотреть на результаты исследования по сферам деятельности, то больше всего ходят на работу больными люди, работающие в сфере питания, где целых 90 % работников не остается дома лечиться. На втором месте стоят руководители, 88 % из которых предстают перед подчиненными, будучи больными. Это единственные сферы, где по сравнению с результатами прошлогоднего исследования доля работников, выходящих на работу больными, не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась. Больше среднего выходят на работу больными ассистенты, финансовые работники, люди, занятые в сферах продаж, транспорта и логистики, а также строительства и недвижимости.

Меньше всего выходят на работу больными работники сфер инфотехнологии, промышленности и производства, механики и техники.

17 % работодателей сохраняют среднюю зарплату в том числе и в первые дни болезни

В результате опроса работодателей, проведенного осенью 2018 года Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee, выяснилось, что 17 % организаций сохраняют всем работникам среднюю зарплату за первые дни болезни. Кроме того, 18 % работодателей указали, что они предлагают компенсацию расходов на профилактику и лечение заболеваний. Бесплатное здоровое питание предлагают всем работникам 17 % работодателей.

В исследовании портала CVKeskus.ee 2019 года, касающемся выхода на работу больных работников, участвовало 2047 работников из различных сфер деятельности.

Доля работников, выходивших на работу больными, начиная с 2013 года

2013 год: 95 %

2015 год: 94 %

2017 год: 93 %

2018 год: 84 %

2019 год: 81 %

В каких сферах больше всего распространен выход на работу больным?

Общественное питание 90 %

Управление 88 %

Ассистирование 87 %

Финансы 83 %

Продажи 83 %

Транспорт/Логистика 82 %

Строительство/Недвижимость 82 %

Обслуживание клиентов 81 %

Механика/Техника 79 %

Промышленность/Производство 77 %

Инфотехнология 76 %

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