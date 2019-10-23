23.10.2019, 11:41

Исследование: Brexit без соглашения значительно повлияет на онлайн-торговлю

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rus.delfi.ee
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Исследование: Brexit без соглашения значительно повлияет на онлайн-торговлю
DPD

Согласно результатам заказанного логистическим предприятием DPD общеевропейского исследования, в случае Brexit без соглашения целых 70% европейских интернет-покупателей могут отказаться от заказа товаров в британских онлайн-магазинах в связи с ростом таможенных пошлин, увеличением бюрократии и сроков доставки.

63% эстонских интернет-покупателей, заказывавших товары из Британии, ответили, что откажутся от услуг тамошних онлайн-магазинов, если в результате Brexit без соглашения стоимость заказов увеличится.

”С учетом того, среди жителей Эстонии Великобритания является второй по популярности страной для интернет-шоппинга, влияние Brexit без соглашения на онлайн-торговлю в любом случае будет заметными, — прокомментировал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Согласно прошлогоднему исследованию DPD, 61% онлайн-покупок жители Эстонии совершают в Китае, а на втором месте находится Великобритания с 37%”.

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Недавно проведенное исследование DPD также показало, что 69% совершающих онлайн-покупки в Великобритании в случае Brexit без соглашения вообще перестанут делать покупки за границей.

В результате Brexit без соглашения в отношении приобретенных в Интернете товаров, пересылаемых между Британией и остальной Европой, могут начать применяться дополнительные таможенные пошлины и сборы. Получателю придется дополнительно платить уже когда товар прибудет в страну назначения, но до момента окончательной доставки. Это потребует дополнительных действий и может означать увеличение сроков доставки.

”В настоящий момент Brexit назначен на 31 октября, и до этого дня все будет по-старому. Но если в итоге все же состоится Brexit без соглашения, в отношении покупок частных лиц в британских интернет-магазинах будут применяться те же правила, что действуют сегодня в отношении третьих стран, — отметил Кирсс. — В зависимости от типа товара и его стоимости следует принимать в расчет дополнительные налоги и расходы в связи с улаживанием таможенных формальностей”.

”В отношении товарооборота между Британией и остальной Европой будут действовать такие же правила, как между Европой и другими странами”, — пояснил Кирсс.

”Дополнительную плату начнут взимать в любом случае, но мы уже стараемся подготовиться, чтобы сроки доставки увеличились лишь минимально, — добавил Кирсс. — К примеру, мы пересмотрели свою логистическую цепочку, чтобы при необходимости было можно без значительных дополнительных временных затрат декларировать товары и перевозить их через границу”.

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