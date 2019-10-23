Исследование: Brexit без соглашения значительно повлияет на онлайн-торговлю

В результате Brexit без соглашения в отношении приобретенных в Интернете товаров, пересылаемых между Британией и остальной Европой, могут начать применяться дополнительные таможенные пошлины и сборы. Получателю придется дополнительно платить уже когда товар прибудет в страну назначения, но до момента окончательной доставки. Это потребует дополнительных действий и может означать увеличение сроков доставки.

”В настоящий момент Brexit назначен на 31 октября, и до этого дня все будет по-старому. Но если в итоге все же состоится Brexit без соглашения, в отношении покупок частных лиц в британских интернет-магазинах будут применяться те же правила, что действуют сегодня в отношении третьих стран, — отметил Кирсс. — В зависимости от типа товара и его стоимости следует принимать в расчет дополнительные налоги и расходы в связи с улаживанием таможенных формальностей”.

”В отношении товарооборота между Британией и остальной Европой будут действовать такие же правила, как между Европой и другими странами”, — пояснил Кирсс.

”Дополнительную плату начнут взимать в любом случае, но мы уже стараемся подготовиться, чтобы сроки доставки увеличились лишь минимально, — добавил Кирсс. — К примеру, мы пересмотрели свою логистическую цепочку, чтобы при необходимости было можно без значительных дополнительных временных затрат декларировать товары и перевозить их через границу”.