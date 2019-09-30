ИССЛЕДОВАНИЕ | Большинство работников не посоветовали бы знакомым работать у своего работодателя. И у непосредственного начальника тоже

”Работодатели, чьи работники не готовы порекомендовать работу на их предприятии, находятся в очень сложном положении на нынешнем рынке труда, поскольку плохая культура труда легко заметна соискателям работы”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. ”В свою очередь, плохая культура труда и управления делают наем на работу дороже. Например, согласно опубликованному Harvard Business Reviews исследованию, плохой имидж работодателя требует от него предложения как минимум на 10 % более высокой зарплаты, и желающих откликнуться на такое объявление работодателя почти в три раза меньше. Плохой имидж работодателя формируется, главным образом, тогда, когда работники ощущают неуверенность в связи со своей работой, на предприятии царит низкая культура управления, и в команде люди не находят общего языка”, — добавил Хенри Аувяэрт.

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, рекомендательный индекс работодателя показывает связь работников с организацией. ”На готовность рекомендовать своего работодателя существенно влияют как удовлетворенность работой, так и оценки качеству управления. Высокий рекомендательный индекс позволяет сократить расходы работодателя на наем работников, поскольку работники лояльны, и активные рекомендатели увеличивают количество кандидатов”, — добавила Кадри Сеэдер.

Своего непосредственного руководителя готовы порекомендовать менее трети работников

В ходе исследования работников просили оценить навыки и знания своих руководителей. Всего оценку своему непосредственному руководителю дали более 6800 работников. 29% работников были настолько довольны работой своих руководителей, что были готовы порекомендовать их и другим.

Больше всего работники довольны профессиональными знаниями своих руководителей — 70 %работников оценили руководителей как специалистов в своей области. Кроме того, 69% отвечавших отметили, что их непосредственный руководитель ценит работников. Однако почти половина работников указала в качестве слабой стороны эстонских руководителей тот факт, что руководитель не ко всем работникам относится одинаково и справедливо. Работники также отметили, что многие руководители не поощряют их за хорошие результаты работы и не вдохновляют работников на достижение более высоких результатов.

Предыдущее организованное CVKeskus.ee исследование показало, что почти каждый третий (29,4%) работник был бы согласен на меньшую зарплату и продолжить работать на этом же предприятия, если бы было выполнено одно условие — сменился их непосредственный начальник.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивает работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. Этой весной в исследовании приняли участие 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. Готовность порекомендовать своего работодателя и непосредственного руководителя просили оценить по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 — по всей вероятности не порекомендовал бы, а 10 — по всей вероятности порекомендовал бы. Активными рекомендателями считаются отвечавшие, поставившие оценку 9–10 баллов, нейтральными — отвечавшие, поставившие оценку 7–8 баллов, и пассивными — отвечавшие, поставившие оценку 0–6 баллов.

10 лучших сфер, работники которых готовы порекомендовать своего работодателя

Инфотехнология (39%)

Банковское дело и страхование (37%)

Профессиональная, научная и техническая деятельность (33%)

Прочая обслуживающая деятельность (31%)

Водоснабжение, канализация и обращение с отходами (30%)

Строительство (29%)

Сельское хозяйство, лесоводство и рыбная ловля (29%)

Образование (29%)

Здравоохранение и социальное обеспечение (28%)