Исследование: более пятой части жителей Эстонии берут кредиты для оплаты счетов

18% эстонских респондентов отметили, что им приходится занимать деньги даже на небольшие незапланированные покупки, например, на ремонт автомобиля. 15% ответивших занимают суммы, достигающие десятой доли их ежемесячного дохода.

53% участников опроса отметили, что занимали деньги у членов семьи или друзей, чуть больше четверти — у банков, а 16% обращались к частным кредиторам. Женщины в Эстонии чаще одалживают у членов семьи, друзей и частных лиц, а мужчины предпочитают брать кредиты в банках.

”Исследование подтвердило, что Рождество и Новый год становятся для людей финансовым испытанием. В результате 22% респондентов признали, что именно январь является для них наиболее сложным в финансовом плане месяцем, поскольку на подарки ушло больше запланированного и деньги найти было непросто. Это, несомненно, следует учитывать перед следующими праздниками, чтобы эффективнее держать расходы под контролем”, — сказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

С 2013 года компания Intrum составляет отчеты по платежеспособности европейских потребителей. Отчет основан на данных опроса 24 004 потребителей из 24 европейских стран и дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их расходах и их способности управлять семейными финансами.