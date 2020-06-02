ИССЛЕДОВАНИЕ | Более половины жителей Эстонии считают, что найдут новую равнозначную работу максимум за три месяца

Из возрастных групп наиболее оптимистично настроены молодые люди в возрасте 20–24 лет. 72% из них считают, что если они потеряют свою нынешнюю работу, то смогут найти новую эквивалентную работу в течение трех месяцев. 17% респондентов считают, что на поиски новой работы потребуется от шести месяцев до года, а каждый десятый считает, что на поиск новой эквивалентной работы потребуется больше года.

”Менее уверенно чувствую себя пожилые люди и жители небольших городов. Более оптимистичны те, чья нетто-зарплата составляет до 550 евро, разнорабочие и квалифицированные рабочие и служащие, а по сферам деятельности — люди, занятые в сфере строительства, медицинского обслуживания, гостиничного бизнеса и общественного питания”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

”Поиск новой работы может занять больше времени, чем ожидалось, особенно сейчас, когда безработица растёт. Для того чтобы быть готовым к финансовым неожиданностям, важно найти способы экономить, создать денежный резерв”, — добавила Кати Воометс.

Почти половина респондентов (48%) готовы работать за меньшую зарплату. Работники с зарплатой выше средней, чья чистая зарплата составляет 1251-1500 евро (58%), а также менеджеры (66%), а также офисные работники и чиновники (56%) более охотно согласились бы работать за меньшую заработную плату. По сферам деятельности наибольшую готовность работать за меньшую зарплату выразили работники сектора информационных технологий (54%), сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления (57%).

”Почти треть обслуживающего и торгового персонала, а также квалифицированных рабочих и разнорабочих не готовы работать за более низкую заработную плату. Те, кто настроен более оптимистично в отношении поиска новой работы и считают, что они найдут новую эквивалентную работу примерно через месяц, также не согласны с более низкой зарплатой”, — сказала Кати Воометс.

Опрос показал, что больше всего (45%) тех, кто согласны получать зарплату на 20% ниже. На снижение зарплаты до 40% в среднем чаще согласны те, кто получает чистыми 1500 евро и более (19%).