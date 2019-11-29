Исследование: более половины жителей Эстонии боятся экономического кризиса и иммигрантов

”Во всех трех странах Балтии бросается в глаза беспокойство о возможном экономическом и политическом кризисе, что может подвергнуть опасности суверенитет государства. Если в Эстонии этого боятся 54% жителей, то в Литве 62% и в Латвии 69% жителей”, — сказал директор страхования ERGO Андрес Консап.

Из результатов исследования бросается в глаза также высокое чувство страха жителей перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов — 51% жителей Эстонии, 58% жителей Латвии и 40% жителей Литвы испытывают по этому поводу серьезное беспокойство. ”Позитивно в этом только то обстоятельство, что по сравнению с 2017 годом во всех трех странах Балтии страх перед беженцами и иммигрантами все-таки уменьшился”, — добавил Консап.

Страх перед военным конфликтом больше всего у жителей Латвии, из которых 56% боятся вооруженного конфликта внутри страны. В Литве этот показатель соответственно 50% и в Эстонии самый низкий показатель — 35%.

”Результаты исследования показывают, что чувство безопасности людей в связи с государственной безопасностью растет. По сравнению с периодом пятилетней давности показатели улучшились во всех трех странах Балтии. Но интересен тот факт, что по сравнению с другими возрастными группами за государственную безопасность больше всего беспокоятся граждане в возрасте 18-24 и 64-75 лет”, — подтвердил Консап.