19.02.2020, 12:10

Исследование: более 40% работников активно осматриваются на рынке труда, более 80% готовы сменить работу


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Исследование: более 40% работников активно осматриваются на рынке труда, более 80% готовы сменить работу
Foto: Scanpix, PantherMedia / Andriy Popov

Как выяснилось из проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат большого исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 работников и соискателей работы, 44% работников следят за объявлениями о работе или активно ищут новую работу, и еще 38% — открыты к предложениям о работе. Менее пятой части (18%) работников Эстонии сами активно не ищут работу и не открыты к предложениям о работе.

Готовность сменить работу существует у 82% работников Эстонии. Более трети работников (34%) следят за предложениями о работе, каждый десятый работник активно ищет новую работу, и 38% сами активно не ищут работу, но открыты к предложениям о работе. Год назад сменить работу были готовы 73% работников.

”На готовность работников сменить работу во многом влияет вербовочная активность работодателей, поскольку около половины работников (45%) получили приглашения участвовать в конкурсе на вакантную должность. Таким образом, возросшее число объявлений о работе по-прежнему предлагает работникам очень хорошие возможности для смены работы, — комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Исследование показывает, что в ближайшее время перейти на новую работу намерены более пятой части (21%) работников”.

Хенри Аувяэрт добавил, что первый месяц года показал резкий рост активности работников, и свою кандидатуру на новую должность выдвигало на 27% больше людей, чем год назад. ”В январе к поискам работы приступили около 30 000 работников”.

Работники какой сферы были самыми активными на эстонском рынке труда в январе?

Больше всего людей сменило работу в сфере обслуживания клиентов, секторе продаж, а также в сфере промышленности и производства — эти сферы на протяжении многих лет характеризуются высокой (выше среднего) текучестью кадров и большим числом вакантных должностей. У крупных работодателей упомянутых секторов проведение конкурсов по найму персонала является повседневной работой, поскольку новые люди нужны как для замены существующих работников, так и на создаваемые новые должности.

Январская статистика крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что по сравнению с первым месяцем 2019 года больше всего интерес работников вырос к предложениям о работе в государственном секторе и сфере маркетинга, где в связи с этим повысилась конкуренция на одну должность. Немного улучшилась ситуация также в сфере охраны правопорядка и сфере безопасности, поскольку увеличилось желание людей работать в данных сферах. С другой стороны, в этом секторе по-прежнему наблюдается очень острый дефицит рабочей силы.

Несмотря на рост числа кандидатов, дефицит рабочей силы в январе был самым критичным в секторе образования и инфотехнологии, возросла также потребность в работниках сектора здравоохранения, что еще больше усложнило поиск работников в данных сферах.

Менее обеспеченные работники более активны на рынке труда

Около трети (32%) очень плохо живущих на свою зарплату работников активно искали работу. Из плохо живущих на свою зарплату работников 16% активно искали работу. В то же время среди хорошо и очень хорошо живущих на свою зарплату работников активно искали работу всего 5%.

”Исследование четко показало, что материальная обеспеченность работников существенно влияет на активность в поиске работы. Оценки материальной обеспеченности связаны, с одной стороны, с размером зарплаты, а с другой — c потребительскими привычками работников и ожиданиями к качеству жизни”, — прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

”Доля хорошо живущих на свою зарплату работников за год несколько выросла, и это требует от работодателей больших усилий, поскольку удовлетворенных зарплатой работников сложнее заманить на новую работу. Это означает, что предложения о работе должны быть продуманными и учитывать ожидания целевой группы”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивает работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. В исследовании участвовали 562 работодателя и 10 085 работников и соискателей работы. Были собраны данные о зарплатах 45 782 работников. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.

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