Исследование: более 40% работников активно осматриваются на рынке труда, более 80% готовы сменить работу

Больше всего людей сменило работу в сфере обслуживания клиентов, секторе продаж, а также в сфере промышленности и производства — эти сферы на протяжении многих лет характеризуются высокой (выше среднего) текучестью кадров и большим числом вакантных должностей. У крупных работодателей упомянутых секторов проведение конкурсов по найму персонала является повседневной работой, поскольку новые люди нужны как для замены существующих работников, так и на создаваемые новые должности.

Январская статистика крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что по сравнению с первым месяцем 2019 года больше всего интерес работников вырос к предложениям о работе в государственном секторе и сфере маркетинга, где в связи с этим повысилась конкуренция на одну должность. Немного улучшилась ситуация также в сфере охраны правопорядка и сфере безопасности, поскольку увеличилось желание людей работать в данных сферах. С другой стороны, в этом секторе по-прежнему наблюдается очень острый дефицит рабочей силы.

Несмотря на рост числа кандидатов, дефицит рабочей силы в январе был самым критичным в секторе образования и инфотехнологии, возросла также потребность в работниках сектора здравоохранения, что еще больше усложнило поиск работников в данных сферах.

Менее обеспеченные работники более активны на рынке труда

Около трети (32%) очень плохо живущих на свою зарплату работников активно искали работу. Из плохо живущих на свою зарплату работников 16% активно искали работу. В то же время среди хорошо и очень хорошо живущих на свою зарплату работников активно искали работу всего 5%.

”Исследование четко показало, что материальная обеспеченность работников существенно влияет на активность в поиске работы. Оценки материальной обеспеченности связаны, с одной стороны, с размером зарплаты, а с другой — c потребительскими привычками работников и ожиданиями к качеству жизни”, — прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

”Доля хорошо живущих на свою зарплату работников за год несколько выросла, и это требует от работодателей больших усилий, поскольку удовлетворенных зарплатой работников сложнее заманить на новую работу. Это означает, что предложения о работе должны быть продуманными и учитывать ожидания целевой группы”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивает работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. В исследовании участвовали 562 работодателя и 10 085 работников и соискателей работы. Были собраны данные о зарплатах 45 782 работников. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии.