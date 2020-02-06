Исследование: активным инвестированием в Эстонии занимается всего 6% населения

В общем активные инвесторы Эстонии показывают высокий уровень финансовой грамотности, что в основном выражается в наличии необходимых сбережений (65%), хорошей информированности о происходящем в финансовом мире (более 50%), в гарантировании своего дохода на пенсии (85%). Так же отличает активного инвестора от среднего жителя страны то, что они считают важным устойчивое развитие (40% vs 23%).

По словам Прийта Тамме, удачу инвестора во многом основывается на его осведомленности в инвестиционной сфере и самообразования. ”Более 50% инвесторов активно следит за происходящим в экономике и на финансовых рынках и считает свои знания в области инвестиций хорошими или очень хорошими. Логично, что люди, которые в курсе этой темы, рано или поздно сделают свою первую инвестицию. Поскольку инвесторы считают уровень своих знаний хорошим, то совершая инвестиции, они чувствуют себя уверенно. Также очень важно отметить приверженность инвесторов современным трендам социальной ответственности и устойчивого развития, что считает важным 40% инвесторов”, — сказал Тамме.

SEB уверен в том, что с ростом благосостояния инвестирование станет всё более популярным среди жителей Эстонии. ”Люди придут к пониманию того, что неиспользуемые деньги в инфляционной среде можно приравнять к их потере. В то же время, мы как банк должны по-прежнему напоминать о связанных с инвестициями рисках и разъяснять, что инвестирование часто требует терпения и долгосрочной перспективы, и не является быстрым путем к обогащению”, — отметил Тамме.