06.02.2020, 10:46

Исследование: активным инвестированием в Эстонии занимается всего 6% населения


EST
Tallinna Börs
Tallinna BörsFoto: Ilmar Saabas

”В то время, как средний житель Эстонии живет в основном от зарплаты до зарплаты, у 65% активных инвесторов имеется достаточно сбережений, чтобы в случае потери регулярного дохода как минимум в течение ближайшего полугода покрывать текущие расходы. Только у 5% инвесторов нет сбережений, или их сбережения равны текущим расходам за один месяц”, — пояснил результаты исследования руководитель отдела SEB Markets Прийт Тамме.

В общем активные инвесторы Эстонии показывают высокий уровень финансовой грамотности, что в основном выражается в наличии необходимых сбережений (65%), хорошей информированности о происходящем в финансовом мире (более 50%), в гарантировании своего дохода на пенсии (85%). Так же отличает активного инвестора от среднего жителя страны то, что они считают важным устойчивое развитие (40% vs 23%).

По словам Прийта Тамме, удачу инвестора во многом основывается на его осведомленности в инвестиционной сфере и самообразования. ”Более 50% инвесторов активно следит за происходящим в экономике и на финансовых рынках и считает свои знания в области инвестиций хорошими или очень хорошими. Логично, что люди, которые в курсе этой темы, рано или поздно сделают свою первую инвестицию. Поскольку инвесторы считают уровень своих знаний хорошим, то совершая инвестиции, они чувствуют себя уверенно. Также очень важно отметить приверженность инвесторов современным трендам социальной ответственности и устойчивого развития, что считает важным 40% инвесторов”, — сказал Тамме.

Читайте также:

SEB уверен в том, что с ростом благосостояния инвестирование станет всё более популярным среди жителей Эстонии. ”Люди придут к пониманию того, что неиспользуемые деньги в инфляционной среде можно приравнять к их потере. В то же время, мы как банк должны по-прежнему напоминать о связанных с инвестициями рисках и разъяснять, что инвестирование часто требует терпения и долгосрочной перспективы, и не является быстрым путем к обогащению”, — отметил Тамме.

По оценке SEB сейчас в эстонском обществе активным инвестированием занимается немногим более 6% человек, основной целью которых является удерживать свои сбережения от влияний инфляции, но в то же время обеспечивать себе достаточный доход при наступлении пенсионного возраста. Эстонские инвесторы в основном проявляют интерес к акциям и инвестиционным фондам. В то же время, не стоит забывать, что до начала активного накопления к пенсии или инвестирования следует накопить достаточные финансовые резервы. По оценке SEB финансовые резервы можно считать достаточными в случае, если человек может обеспечить ими текущие неизбежные расходы в течение 4–6 месяцев.

Читайте также: