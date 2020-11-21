Исследование: 76% жителей Эстонии покупают товары собственной марки торговой сети

Самыми популярными продуктами собственных торговых марок среди жителей Эстонии являются молочные продукты (37%), за ними следуют хлебобулочные изделия (34%), туалетная и хозяйственная бумага (31%) и яйца (30%). Молочная продукция под частными торговыми марками занимает первое место во всех трех странах Балтии, при этом, по сравнению с Литвой, жители Эстонии и Латвии реже отдают предпочтение мясным продуктам из этой категории. Если в Литве категория мясных продуктов находится на третьем месте, то в Латвии и Эстонии — только на 14-м месте.

46% респондентов отметили, что основная причина, по которой они выбирают товар под частной торговой маркой в ​​магазине — это более низкая цена. 36% отметили хорошее соотношение цены и качества. Каждый четвертый человек обосновал свой выбор положительным опытом предыдущих покупок, а каждый пятый упомянул широкий ассортимент продуктов под собственной торговой маркой. 44% жителей Эстонии при этом отметили, что не покупали товар собственной торговой марки, потому что сомневаются в его происхождении.

Директор по закупкам Rimi Марис Раннус пояснил, что в этой ситуации нет необходимости сомневаться в качестве или происхождении продукта — все производители и их товары проходят тщательный контроль качества. ”Мы установили строгие требования к каждой группе продуктов. Например, в продуктах торговой марки Rimi не используются искусственные консерванты, подсластители или вредные пищевые добавки. Мы также не продаем продукты, содержащие азокрасители. Из-за запрета на азокрасители многие наши партнеры изменили состав продуктов. Мы также стремимся использовать в продуктах нашей собственной торговой марки только сертифицированное пальмовое или, что еще лучше, рапсовое и подсолнечное масло. За последний год мы заменили пальмовое масло в составе почти 100 продуктов”.

Раннус говорит, что в случае продуктов под собственной торговой маркой они по возможности выбирают местного производителя, потому что покупатели отдают предпочтение эстонской продукции. ”На данный момент у нас действуют соглашения с 20 эстонскими производителями продуктов питания, продукция которых продается не только в Эстонии, а также в Латвии и Литве. Более 80% свежих продуктов, продаваемых в Rimi, производится в странах Балтии. Что касается молочных продуктов собственной марки, то до 89% молока, продаваемого в Rimi в Эстонии, поступает от эстонских производителей”, — отметил он.