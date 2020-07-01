Исследование: 74% людей, ведущих пенсионные накопления, планируют продолжать делать взносы во II ступень

”SEB изучил планы людей, ведущих пенсионные накопления, в связи с временным прекращением отчислений государства во II пенсионную ступень, и исследование подтвердило, что люди считают обеспечение финансовой стабильности своего будущего прежде всего делом собственной ответственности. Только 26% респондентов собираются в настоящее время также приостановить свои взносы во II пенсионную ступень. Большинство из них обосновывает свое решение необходимостью покрывать за счет этих остающихся 2% свои повседневные расходы. Четверть из тех, кто планирует приостановить взносы, не желают в период экономических трудностей принимать инвестиционные риски, и почти столько же респондентов хотят сэкономить эту сумму в качестве финансового буфера. 11% из собирающихся приостановить взносы во II пенсионную ступень рассматривают в качестве альтернативы иные возможности инвестирования”, — пояснила руководитель эстонского филиала SEB Elu- ja Pensionikindlustus Трийн Мессимас.

По словам Мессимас, в случае приостановки взносов во II пенсионную ступень у человека должно быть продумано другое решение по продолжению накопления своих пенсионных сбережений. Если альтернативного плана нет, то непременно следует продолжать делать взносы. SEB анализировал последствия приостановки платежей во II пенсионную ступень во время предыдущего экономического кризиса, и результаты исследования показывают, что у ведущих пенсионные накопления людей есть желание продолжать делать взносы, поскольку это обеспечивает инвесторам значительно больший пенсионный доход.

Из проведенного SEB исследования клиентов очевидно, что 74% респондентов собираются продолжать делать свои взносы во II пенсионную ступень. Большинство из тех, кто сомневается в целесообразности продолжать делать взносы во II пенсионную ступень, составляют люди, для которых родным языком является русский (35%). Исследование клиентов было проведено SEB в мае 2020 года. В ходе исследования было опрошено 904 клиента.