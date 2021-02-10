Испортил отношения и с российскими, и с эстонскими партнерами. Новый глава Eesti Raudtee раскритиковал предшественника

Руководивший Eesti Raudtee в течение трех лет Эрик Лайдвеэ сообщил об уходе с поста главы в конце прошлого года. Член совета госпредприятия Свен Пертенс тогда объяснил его уход тем, что теперь нужно больше сосредоточиться на международных грузоперевозках. Несмотря на то, что о важности этого говорил ранее в интервью и сам экс-глава.

Теперь же выяснилось, что под руководством Лайдвеэ ухудшились отношения Eesti Raudtee с большинством партнеров, с соседями развитие сотрудничества также не заладилось. Это прямыми словами подтверждает как глава государственного грузоперевозчика Operail Раул Тоомсалу, так и новый глава Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн.

По словам Циммерманна, у Eesti Raudteel сейчас, например, с Россией сотрудничества и вовсе нет. Для развития грузовых перевозок было сделано очень мало, а этим надо было заниматься ежедневно, констатирует он.

"Каждый месяц увеличиваются перевозки контейнеров из Китая и Дальнего Востока. Они сейчас идут через Польшу, Беларусь, Калининград. Но у нас есть клиенты, которые хотели бы получать эти товары в Швецию и Норвегию через нас. Эти лини не открыты, потому что у нас не налажены отношения с РЖД", — рассказывает новый глава Eesti Raudtee.

По словам Циммерманна, бывший глава видел Eesti Raudtee как инфраструктурное предприятие, которому нет нужды заниматься поиском товаров и отношениями с клиентами и железными дорогами соседних стран.

Но как вообще возможно провернуть сотрудничество с РЖД в ситуации, когда отношения между Россией и ЕС снова напряжены из-за ситуации с Алексеем Навальным? "Мы разделяем бизнес и политику и не высказываемся на эту тему. Если они не захотят с нами иметь дела, то пусть будет так. Но все же стоит попробовать. Нужно начать договариваться о встречах и звонках. Конечно, сейчас это сложнее, так как встречи с глазу на глаз во время распространения коронавируса проводить нельзя, но нужно искать решения", — говорит Циммерманн.

Что касается эстонских партнеров, то с ними отношения тоже не заладились. На прошлой неделе Eesti Raudtee уже второй раз подала в суд на государственного грузоперевозчика Operail — госпредприятия спорят еще с 2018 года на тему платы за использование железных дорог. Недавно Eesti Raudtee также подала в суд и на Alexela и Skinest в связи с платой за использование вокзальных путей.