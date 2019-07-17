Искусственный интеллект наступает: скоро на звонки в Elisa будет отвечать чатбот Анника

Для этого Анника просит позвонившего в Elisa клиента кратко объяснить причину его обращения. ”Поиск удобной формулировки этой просьбы стал для нас ценным уроком. Уже через несколько дней мы поняли, что первоначальная формулировка (”Пожалуйста, задай свой вопрос кратко, чтобы я смогла соединить тебя с подходящим работником”) очень часто приводила к тому, что клиент просто молча ждал переадресации звонка и чатбот не получал от него никакой информации”, — сказала Майлийз Плооманн. ”Мы поменяли порядок слов, и результаты значительно улучшились. Теперь Анника говорит так: ”Чтобы я смогла соединить тебя с подходящим работником, пожалуйста, задай мне свой вопрос”.
Главное — краткость
Майлийз Плооманн призывает всех общающихся с Анникой клиентов Elisa описать проблему в паре предложений. ”Это поможет чатботу быстрее выбрать разбирающегося в данном вопросе работника, сэкономив таким образом время и клиенту. Процесс станет приятнее для всех”, — пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa.
Исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс отметил, что Анника служит прекрасным примером того, как сочетание различных методов анализа данных способно создать для предприятия полезное целостное решение. ”Хотя количество модулей Анники уже превысило пять штук, причем каждый из них представляет собой отдельный интересный проект машинного обучения, клиенты и обслуживающие их работники не видят этой изнанки.
Но замечают возможности укрепления искусственного интеллекта в результате сочетания ряда методов — получается решение, синергия которого превышает отдачу отдельных компонентов”, — подчеркнул Кристьян Янсонс.
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