Искусственный интеллект наступает: скоро на звонки в Elisa будет отвечать чатбот Анника

Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн отметила, что Анника уже умеет отвечать примерно на каждый третий (33%) запрос в чате. ”В рамках даваемых ответов наш чатбот самостоятельно решает почти половину (47%) клиентских проблем (first contact resolution)”, — уточнила Майлийз Плооманн, добавив, что это весьма солидный результат.

За все технические аспекты Анники отвечает эстонская компания машинного обучения и искусственного интеллекта MindTitan. Исполнительный директор Кристьян Янсонс считает, что при внедрении уже созданных, но еще не предоставленных в распоряжение клиентов, моделей искусственного интеллекта можно будет добиться успешного общения чатбота в два раза чаще, то есть в 66% случаев. ”Так что потенциал у Анники огромный!”, — заверил Кристьян Янсонс.

Теперь и по телефону

Положительные отзывы клиентов побуждают Elisa продолжать процесс частичной автоматизации обслуживания — в этом году Анника пробует обслуживать клиентов и по телефону. С мая Анника учится выслушивать звонящего вместо автоматической переадресации поступившего звонка (IVR) и лишь затем переключать его на подходящего работника.