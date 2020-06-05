05.06.2020, 19:43

Ищете работу? Семь полученных на срочной службе качеств, которые высоко ценят работодатели


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Ищете работу? Семь полученных на срочной службе качеств, которые высоко ценят работодатели
Рауль Меэ

Совместное исследование Министерства обороны Эстонии и Тартуского университета демонстрирует, что среди работодателей ценятся прошедшие срочную службу молодые люди, которые умеют продемонстрировать, что дал им полученный опыт. Несмотря на то, что работодатели не ожидают от кандидатов опыта прохождения срочной службы, информация о полученных в процессе навыках и опыте не будет лишней при поступлении на работу – ее можно упомянуть и в резюме, и в мотивационном письме, и даже вставить в разговор во время собеседования.

1) Опыт управления и ответственность

За 11 месяцев срочной службы военнослужащий срочной службы проходит курс подготовки младшего унтер-офицера, усваивая звания, необходимые для того, чтобы стать командиром отделения. В роли командира отделения военнослужащий срочной службы имеет в подчинении не менее трех, но чаще около десятка человек, и отвечает за их благополучие и деятельность. В некотором роде это можно сравнить с ролью руководителя низового звена в обычной жизни. Как и на любой другой руководящей позиции, в армии также крайне важно, чтобы руководитель хорошо знал своих подчиненных и умел применить их таланты и сильные стороны таким образом, чтобы команда достигла поставленных целей. Практический опыт управления дает человеку умение брать на себя ответственность, оперативно принимать решения, а также анализировать уже сделанные шаги и учиться на них.

2) Дисциплина

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Несомненно, дисциплинированность в некоторой степени зависит от личностных качеств, но в первую очередь это вопрос тренировки. Во время службы в армии развитию самодисциплины начинают уделять уже с первых дней, но если в начале, чтобы привыкнуть к правилам и новому распорядку жизни, приходится прилагать определенные усилия, то спустя некоторое время это входит в привычку. Большинство срочников заканчивает срочную службу, оставив позади некоторые привычки и обзаведясь практичными ежедневными рутинами – например, привычкой начинать день рано и продуктивно. Как известно, в первые месяцы прохождения службы день солдата-срочника начинается в 6 утра с утренней зарядки. Заметное внимание здоровью и физической форме уделяется на протяжении всей службы.

3) Готовность выполнить задачу

Некоторые люди всегда готовы к новым вызовам, другим же приходится годами набираться смелости. Срочная служба вынуждает выйти из зоны комфорта и научиться воспринимать сложности как вызов. Сложность нужно просто преодолеть, откладывать задачу некуда. Каждый срочник учится тому, что если нужно что-то сделать, то другого выхода нет. Ориентированность на цель и готовность при необходимости оказать помощь создает необходимые предпосылки к максимально быстрому выполнению работы. По мере прохождения этого опыта раз за разом растут уверенность в себе и понимание того, что задачи, которые кажутся на первый взгляд сложными, вполне выполнимы.

4) Навыки работы в команде

Главная цель работы в команде – создание синергии, когда совместный вклад в дело позволяет достичь лучшего результата. В срочной службе принимают участие люди из разной культурной и социальной среды, которым приходится вместе выполнять общие задачи. Возможно, в повседневной жизни вы с ними бы не столкнулись, но в армии вам придется представлять интересы всей группы вне зависимости от ваших различий. Большинство задач не индивидуальные, а возлагаются на отделение, поэтому над оптимальным решением приходится думать в команде. При этом солдату-срочнику приходится забыть о своих предубеждениях и стереотипах, научиться оказывать поддержку другим, приходить на помощь и передавать знания. Этот опыт учит прошедших срочную службу молодых людей ценить важность команды и общие усилия.

5) Расстановка приоритетов в напряженной ситуации

Во время срочной службы в армии приходится сталкиваться с вызовами, которых нет в обычной жизни. Временной ресурс всегда ограничен, а задач зачастую больше, чем можно выполнить. Приходится имитировать военные ситуации, когда необходимая для принятия решения информация не всегда доступна, а действовать нужно быстро. Такие ситуации прививают навык отличать важное от незначительного и доводить начатое до конца. Постепенно обретаешь уверенность, которая поможет выйти из ситуации любой сложности, и навык рассудительного анализа и поиска решения.

6) Способность к адаптации и учебе, стратегическое мышление

Содержание и суть работы в современном мире меняются со скоростью света, поэтому гораздо больше приобретенных технических навыков работодатели ценят в сотрудниках умение быстро адаптироваться и учиться. Во время службы в армии с новыми ситуациями сталкиваешься ежедневно, а выполнение задач требует не только физических способностей и технических военных навыков, но и логического и критического мышления. Так, командиров отделений учат целиком продумывать боевую обстановку, принимая в расчет как уже известные, так и меняющиеся факторы – особенность рельефа, погодные условия, возможный образ действий противника. Также следуем помнить о подкреплении и прикрытии, которые могут при необходимости оказать поддержку. Исходя из оформившегося плана следует также наделить каждого члена отделения определенной ответственностью и ключевыми задачами. Не следует забывать и об обмене информацией и обеспечении связи. Кроме того, нужно взвесить всевозможные сценарии риска и меры на случай, если ситуация изменится. Это приучает всех членов команды действовать в меняющихся условиях.

7) Способность принимать решение и анализировать

Срочная служба тренирует способность анализировать ситуации и, в условиях ограниченного количества информации, принимать решения, которые окажут влияние на успех операции, благополучие солдат или поведение условного противника на поле боя. Умение анализировать ситуации в ограниченном информационном пространстве и принимать на основании этого решения даст по окончании службы конкурентное преимущество на любой должности.

Исследование «Восприятие военнослужащих срочной службы работодателями – различается ли мнение работодателей в отношении, прошедших и не прошедших срочную службу» было проведено в 2018–2019 гг. Институтом общественных наук Тартуского университета совместно с Вооруженными силами Эстонии.

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