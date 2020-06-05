Ищете работу? Семь полученных на срочной службе качеств, которые высоко ценят работодатели

4) Навыки работы в команде
Главная цель работы в команде – создание синергии, когда совместный вклад в дело позволяет достичь лучшего результата. В срочной службе принимают участие люди из разной культурной и социальной среды, которым приходится вместе выполнять общие задачи. Возможно, в повседневной жизни вы с ними бы не столкнулись, но в армии вам придется представлять интересы всей группы вне зависимости от ваших различий. Большинство задач не индивидуальные, а возлагаются на отделение, поэтому над оптимальным решением приходится думать в команде. При этом солдату-срочнику приходится забыть о своих предубеждениях и стереотипах, научиться оказывать поддержку другим, приходить на помощь и передавать знания. Этот опыт учит прошедших срочную службу молодых людей ценить важность команды и общие усилия.
5) Расстановка приоритетов в напряженной ситуации
Во время срочной службы в армии приходится сталкиваться с вызовами, которых нет в обычной жизни. Временной ресурс всегда ограничен, а задач зачастую больше, чем можно выполнить. Приходится имитировать военные ситуации, когда необходимая для принятия решения информация не всегда доступна, а действовать нужно быстро. Такие ситуации прививают навык отличать важное от незначительного и доводить начатое до конца. Постепенно обретаешь уверенность, которая поможет выйти из ситуации любой сложности, и навык рассудительного анализа и поиска решения.
6) Способность к адаптации и учебе, стратегическое мышление
Содержание и суть работы в современном мире меняются со скоростью света, поэтому гораздо больше приобретенных технических навыков работодатели ценят в сотрудниках умение быстро адаптироваться и учиться. Во время службы в армии с новыми ситуациями сталкиваешься ежедневно, а выполнение задач требует не только физических способностей и технических военных навыков, но и логического и критического мышления. Так, командиров отделений учат целиком продумывать боевую обстановку, принимая в расчет как уже известные, так и меняющиеся факторы – особенность рельефа, погодные условия, возможный образ действий противника. Также следуем помнить о подкреплении и прикрытии, которые могут при необходимости оказать поддержку. Исходя из оформившегося плана следует также наделить каждого члена отделения определенной ответственностью и ключевыми задачами. Не следует забывать и об обмене информацией и обеспечении связи. Кроме того, нужно взвесить всевозможные сценарии риска и меры на случай, если ситуация изменится. Это приучает всех членов команды действовать в меняющихся условиях.
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