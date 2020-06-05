Ищете работу? Семь полученных на срочной службе качеств, которые высоко ценят работодатели

1) Опыт управления и ответственность

За 11 месяцев срочной службы военнослужащий срочной службы проходит курс подготовки младшего унтер-офицера, усваивая звания, необходимые для того, чтобы стать командиром отделения. В роли командира отделения военнослужащий срочной службы имеет в подчинении не менее трех, но чаще около десятка человек, и отвечает за их благополучие и деятельность. В некотором роде это можно сравнить с ролью руководителя низового звена в обычной жизни. Как и на любой другой руководящей позиции, в армии также крайне важно, чтобы руководитель хорошо знал своих подчиненных и умел применить их таланты и сильные стороны таким образом, чтобы команда достигла поставленных целей. Практический опыт управления дает человеку умение брать на себя ответственность, оперативно принимать решения, а также анализировать уже сделанные шаги и учиться на них.



2) Дисциплина

Несомненно, дисциплинированность в некоторой степени зависит от личностных качеств, но в первую очередь это вопрос тренировки. Во время службы в армии развитию самодисциплины начинают уделять уже с первых дней, но если в начале, чтобы привыкнуть к правилам и новому распорядку жизни, приходится прилагать определенные усилия, то спустя некоторое время это входит в привычку. Большинство срочников заканчивает срочную службу, оставив позади некоторые привычки и обзаведясь практичными ежедневными рутинами – например, привычкой начинать день рано и продуктивно. Как известно, в первые месяцы прохождения службы день солдата-срочника начинается в 6 утра с утренней зарядки. Заметное внимание здоровью и физической форме уделяется на протяжении всей службы.

3) Готовность выполнить задачу

Некоторые люди всегда готовы к новым вызовам, другим же приходится годами набираться смелости. Срочная служба вынуждает выйти из зоны комфорта и научиться воспринимать сложности как вызов. Сложность нужно просто преодолеть, откладывать задачу некуда. Каждый срочник учится тому, что если нужно что-то сделать, то другого выхода нет. Ориентированность на цель и готовность при необходимости оказать помощь создает необходимые предпосылки к максимально быстрому выполнению работы. По мере прохождения этого опыта раз за разом растут уверенность в себе и понимание того, что задачи, которые кажутся на первый взгляд сложными, вполне выполнимы.