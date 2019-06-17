Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке

В ближайшие дни Иран предпримет вторую серию шагов, нарушающих его обязательства в рамках ядерной сделки. Через 10 дней страна превысит лимит запасов обогащенного урана на территории страны, сообщил в понедельник, 17 июня, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в прямом эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, Иран будет считать себя вправе хранить более 300 кг обогащенного урана вразрез с условиями заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана и к 27 июня превысим объемы его запасов в 300 кг", — заявил Камальванди.

Иран ожидает поддержки Евросоюза

Одновременно представитель ОАЭИ отметил, что иранское руководство по-прежнему ожидает от европейских стран, подписавших с ним соглашение, мер по выполнению их обязательств и защиты от американских санкций.

Камальванди признал, что Тегеран уже в четыре раза превысил объемы производства низкообогащенного урана, и сообщил о планах реализовать процесс обогащения урана "в зависимости от потребностей страны" до любого уровня, в том числе выше разрешенных 3,67 процента. По его словам, для АЭС в Бушере Ирану необходим уран, обогащенный до 5 процентов, а также обогащенный до 20 процентов для исследовательского реактора.

В мае Иран прекратил соблюдение ряда пунктов ядерной сделки