Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

Для того чтобы обойти санкции США на экспорт иранской нефти, Тегеран будет использовать серый рынок сырья. Об этом заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, передает ИРНА.

Замглавы ведомства подчеркнул, что Иран считает такое решение допустимым. Торговлю в обход традиционных легальных каналов он назвал ”не мошенничеством, а ответом на санкции, которые Исламская Республика Иран считает несправедливыми и незаконными”. В то же время уточнять, что именно Тегеран понимает под серым рынком, Заманиния не стал.

Замминистра нефти также признал, что из-за санкций США и пересмотра исключений из них Дональдом Трампом Иран столкнулся с необходимостью принятия срочных экономических мер. ”Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим”, — заявил он.