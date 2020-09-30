Ипотечный кредит Omalaen поможет реализовать идею

При нехватке денег ни одна стоящая бизнес-идея не должна тормозиться. Финансовая компания Omalaen, базирующаяся на эстонском капитале, вот уже десять лет заботится о том, чтобы можно было осуществить и большие, и малые планы.

Кредит под залог недвижимости подходит предприятиям, которым необходимо гибкое и быстрое делопроизводство без лишних хлопот. Omalaen не задает излишних вопросов, типичных для банков, и при этом не требует наличия бизнес-плана. Кредит под залог недвижимости, а также сельскохозяйственных или лесных площадей лучше всего подходит предприятиям, которым требуется гибкое и быстрое делопроизводство. Omalaen предоставляет бизнес-кредит таким образом, чтобы заключаемый договор подходил клиенту как отлично сидящий костюм, сшитый по индивидуальному заказу.

Сегодня просишь – завтра получаешь



Подать ходатайство о необходимой сумме денег могут как паевые товарищества, акционерные общества, физические лица-предприниматели, так и некоммерческие общества. Ипотечный кредит может использоваться также в качестве стартового капитала молодой компании или когда, например, необходимо увеличить оборотные средства, реконструировать промышленное предприятие, обновить технопарк или выполнить другие задачи.

Минимальная сумма, которую выдает Omalaen, – 2000 евро, максимальная – 700 000 евро. Сумма кредита составляет до 70 % от стоимости недвижимости. Процентная ставка по кредиту – от 16 % , срок кредита можно выбрать от трех месяцев до пятнадцати лет. Для погашения можно выбрать одноразовый или ежемесячный вариант возвратных платежей. Плата за договор при заключении договора о кредите не взымается.

Еще одним преимуществом Omalaen перед банками является то, что ходатайство о получении кредита рассматривается и деньги выдаются в разы быстрее. Самым быстрым решением становится ситуация, когда предприятие сегодня заполняет заявление и уже на следующий день необходимая сумма денег поступает на счет клиента.

Преимущества кредита под залог недвижимости • быстрая процедура – ответ на ходатайство о кредите дается в течение одного рабочего дня

• возможность досрочного погашения кредита

• при необходимости недвижимость, установленную в качестве залога для кредита, мы оцениваем сами и бесплатно

• заключение договора и консультация бесплатны

• продление срока кредита и изменение договора в первый раз бесплатно

• при выдаче кредитов мы учитываем кредитную историю, но предыдущие обязательства и долги не могут быть препятствием для получения кредита, если на сегодняшний день вы кредитоспособны

• при отсутствии акта оценки недвижимости специалист Omalaen делает его бесплатно

• при определенных условиях мы акцептируем в качестве залога недвижимость, уже обремененную ипотекой

Акты оценки и встречи не требуются



Ходатайство о кредите можно заполнить на домашней странице, после чего для обсуждения дальнейших шагов с вами свяжется кредитный менеджер. Omalaen не требует акта оценки объекта, идущего в залог. При необходимости Omalaen проведет необходимую оценку самостоятельно.

Когда кому-то нужен кредит, например, в сумме 20 000 евро, а залогом является трехкомнатная квартира в Мустамяэ, ориентировочная стоимость объекта в данном районе предсказуема. Также мы не будем выезжать на место смотреть сельскохозяйственные земли, предлагаемые в качестве залога, потому что данные об их стоимости получаем из статистики цен Земельного департамента. После того как заявление о кредите подано и необходимые бумаги приведены в порядок, стороны отправляются к нотариусу, где представитель Omalaen и соискатель завершают процесс.

Удобный для клиента и гибкий в предложениях



Omalaen проявляет гибкость в кредитных предложениях. Мы знаем, что в жизни и в бизнесе возможны различные неожиданности, поэтому, например, продление срока кредита и изменение договора в первый раз – бесплатно. Еще более важно то, что хотя при выдаче кредитов учитывается кредитная история клиента, предыдущие обязательства и долги не могут стать препятствием для получения кредита. То, что в течение десяти лет сотрудничество было успешным и в случае возникновения проблем достигались договоренности, подтверждает тот факт, что к судебному исполнителю за это время попало лишь несущественная часть долгов.

Условия кредита под залог недвижимости • минимальная сумма кредита 2000 евро, максимальная 700 000 евро

• сумма кредита составляет до 70 % стоимости недвижимости

• до 100 % стоимости недвижимости при наличии дополнительного залога

• процент по кредиту на данный момент начиная от 16 %

• срок кредита от 3 месяцев до 15 лет

• гибкие возможности погашения: единовременное погашение (буллет) или ежемесячные возвратные платежи (аннуитет)

• продление срока кредита и изменение договора в первый раз бесплатно

• возможность оплатить расходы, связанные с оформлением ипотеки (нотариальный сбор и госпошлину) из суммы кредита

• отсутствие платы за договор и других скрытых затрат



Это предприятие, оказывающее финансовые услуги. Ознакомьтесь с деятельностью и условиями финансовых услуг Omalaen, при необходимости посоветуйтесь со специалистом.