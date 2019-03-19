Инвесторы требуют от Danske Bank компенсацию в 475 млн долларов

Поводом для иска, следует из судебных документов, стали выдвинутые в адрес Danske Bank ”подозрения в причастности к масштабной схеме отмывания денег из России, которую в течение многих лет покрывало его руководство”, передает Meduza.

Причиненный инвесторам ущерб истцы оценивают в 475 миллионов долларов.

Представители Danske Bank иск пока не прокомментировали.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании.

В сентябре 2018 года Danske Bank признал, что через его эстонское отделение проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 миллиардов евро.

Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Расследования деятельности банка проводят как в Европе, так и в США.