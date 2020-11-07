07.11.2020, 20:30
Инвесторы Coop Pank и Ignitis теряют деньги
Инвесторы, подписавшиеся на акции Coop Pank в прошлом году и на акции литовского энергетического гиганта Ignitis три недели назад, находятся в невыгодном положении, пишет dv.ee.
Инвесторы, подписавшиеся на акции Coop Pank в прошлом году и на акции литовского энергетического гиганта Ignitis три недели назад, находятся в невыгодном положении, пишет dv.ee.
Менее чем за месяц инвесторы Ignitis потеряли 12,4% своих вложений. Рыночная стоимость компании упала с 1,66 млрд до 1,48 млрд евро. Несмотря на это, Ignitis остается крупнейшей компанией на Балтийской фондовой бирже.
Акции Coop Pank торгуются на бирже почти год. За это время стоимость акции временно превышала стоимость подписки, но сейчас торгуется ниже её. Инвесторы потеряли 8%.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Обнаружен коронавирус, вызывающий синдром острой диареи
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Об этой трагедии молчали 30 лет
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус