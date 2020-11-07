Инвесторы Coop Pank и Ignitis теряют деньги

Менее чем за месяц инвесторы Ignitis потеряли 12,4% своих вложений. Рыночная стоимость компании упала с 1,66 млрд до 1,48 млрд евро. Несмотря на это, Ignitis остается крупнейшей компанией на Балтийской фондовой бирже.

Акции Coop Pank торгуются на бирже почти год. За это время стоимость акции временно превышала стоимость подписки, но сейчас торгуется ниже её. Инвесторы потеряли 8%.

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