Инвестор миллиардного завода в Палдиски получил штраф за нарушение ПДД в Финляндии. И сообщил суду, что у него нет работы и дохода

Таким образом, у Микконена было действующее условное тюремное заключение за мошенничество в то же время, когда он представлял проект завода как эстонским СМИ, так и руководству Палдиски вместе с бывшим министром Тойво Асмером.
Испытательный срок закончился только в конце ноября 2019 года.
Асмер сказал Suomen Kuvalehti, что шокирован этой информацией.
"Господи боже! Мы в Эстонии ничего об этом не знали, — воскликнул Асмер. — Он говорил нам всем, что он порядочный джентльмен и порядочный бизнесмен и что Larkwater — одна из самых известных в мире фирм и ее оборот в год всегда в общем 700, 800 или 900 млн евро, и он является ее генеральным директором с 1998 года".
Микконен при этом заявил Suomen Kuvalehti, что Асмер вымогает у него 100 000 евро.
По словам Микконена, Асмер в противном случае угрожал вставить палки в колеса проекту, слив информацию СМИ.
Асмер отрицал эти утверждения, но сказал, что ответ на них затрудняет то, что в договоре между ним и Микконеном есть положение о неразглашении.
"Теперь он, очевидно, нарушает этот договор и говорит, что я вымогаю у него. Я пока не хочу отвечать, что это на самом деле за история", — сказал Асмер.
Асмер все-таки заверил Suomen Kuvalehti "честным словом", что может доказать, что Микконен лжет. Микконен же хотел встретиться с журналистом хоть сразу и показать документы, которые, по его словам, доказывают утверждения о вымогательстве.
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