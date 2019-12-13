Инвестор миллиардного завода в Палдиски получил штраф за нарушение ПДД в Финляндии. И сообщил суду, что у него нет работы и дохода

По данным судебного решения, которое имеется в канцелярии суда Западной Уусимаа, Микконен еще в январе этого года не имел работы и дохода. За создание опасной дорожной ситуации он получил штраф по минимальной ставке (в Финляндии штрафы за нарушение ПДД назначают в соответствии с доходом). Микконен осенью 2017 года мчался со скоростью 132 км/ч, когда разрешено было 80 км/ч. Он получил штраф в 210 евро по дневной ставке в 6 евро.

Летом 2018 года Микконен признался в суде в тяжком мошенничестве и тяжком бухгалтерском преступлении.

Согласно данным суду признательным показаниям, Микконен взял для своего предприятия у кредитного предприятия кредит на более 1,7 млн евро под залог доступных по счетам предприятия денег.

Когда эти доступные по счетам деньги оказались необоснованными, предприятие выплатило деньги обратно, но более 350 000 евро кредитное предприятие должно было списать в убыток.

Микконен также признался, что пытался скрыть свою деятельность, меняя сроки оплаты счетов и предоставляя кредитному предприятию рекламации. Вдобавок к этому у предприятия отсутствовала бухгалтерия за предшествовавшие банкротству месяцы.

В наказание Микконен получил условное тюремное заключение на год и десять месяцев и обязанность выплатить возмещение убытка в 350 000 евро.