13.12.2019, 20:10

Инвестор миллиардного завода в Палдиски получил штраф за нарушение ПДД в Финляндии. И сообщил суду, что у него нет работы и дохода

 (4)
EST 17
Инвестор миллиардного завода в Палдиски получил штраф за нарушение ПДД в Финляндии. И сообщил суду, что у него нет работы и дохода
Foto: Larkwater Groupi veebileht, ekraanitõmmis

Весной этого года сообщили, что предприятие под названием Larkwater Group планирует промышленную инвестицию, которая была бы крупнейшей в Эстонии за все времена. Сообщили, что размер инвестиции в метаноловый завод, который будет построен в Палдиски, составит миллиард евро. Финское еженедельное издание Suomen Kuvalehti теперь пишет о сомнительной биографии исполнительного директора предприятия, финна Юхи Микконена.

По данным судебного решения, которое имеется в канцелярии суда Западной Уусимаа, Микконен еще в январе этого года не имел работы и дохода. За создание опасной дорожной ситуации он получил штраф по минимальной ставке (в Финляндии штрафы за нарушение ПДД назначают в соответствии с доходом). Микконен осенью 2017 года мчался со скоростью 132 км/ч, когда разрешено было 80 км/ч. Он получил штраф в 210 евро по дневной ставке в 6 евро.

Летом 2018 года Микконен признался в суде в тяжком мошенничестве и тяжком бухгалтерском преступлении.

Читайте также:

Согласно данным суду признательным показаниям, Микконен взял для своего предприятия у кредитного предприятия кредит на более 1,7 млн евро под залог доступных по счетам предприятия денег.

Когда эти доступные по счетам деньги оказались необоснованными, предприятие выплатило деньги обратно, но более 350 000 евро кредитное предприятие должно было списать в убыток.

Микконен также признался, что пытался скрыть свою деятельность, меняя сроки оплаты счетов и предоставляя кредитному предприятию рекламации. Вдобавок к этому у предприятия отсутствовала бухгалтерия за предшествовавшие банкротству месяцы.

В наказание Микконен получил условное тюремное заключение на год и десять месяцев и обязанность выплатить возмещение убытка в 350 000 евро.

Таким образом, у Микконена было действующее условное тюремное заключение за мошенничество в то же время, когда он представлял проект завода как эстонским СМИ, так и руководству Палдиски вместе с бывшим министром Тойво Асмером.

Испытательный срок закончился только в конце ноября 2019 года.

Асмер сказал Suomen Kuvalehti, что шокирован этой информацией.

"Господи боже! Мы в Эстонии ничего об этом не знали, — воскликнул Асмер. — Он говорил нам всем, что он порядочный джентльмен и порядочный бизнесмен и что Larkwater — одна из самых известных в мире фирм и ее оборот в год всегда в общем 700, 800 или 900 млн евро, и он является ее генеральным директором с 1998 года".

Микконен при этом заявил Suomen Kuvalehti, что Асмер вымогает у него 100 000 евро.

По словам Микконена, Асмер в противном случае угрожал вставить палки в колеса проекту, слив информацию СМИ.

Асмер отрицал эти утверждения, но сказал, что ответ на них затрудняет то, что в договоре между ним и Микконеном есть положение о неразглашении.

"Теперь он, очевидно, нарушает этот договор и говорит, что я вымогаю у него. Я пока не хочу отвечать, что это на самом деле за история", — сказал Асмер.

Асмер все-таки заверил Suomen Kuvalehti "честным словом", что может доказать, что Микконен лжет. Микконен же хотел встретиться с журналистом хоть сразу и показать документы, которые, по его словам, доказывают утверждения о вымогательстве.

Читайте также: