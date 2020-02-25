25.02.2020, 12:46

Инвестор: Кальюлайд говорила об экономике лучше, чем Ратас


EST
Heldur Meerits
Heldur MeeritsFoto: Hendrik Osula

Хотя в речи президента по случаю годовщины ЭР, где были поставлены правильные вопросы об экономике, ответы не образовали единое целое, речь Керсти Кальюлайд была лучше, чем речь премьер-министра Юри Ратаса, пишет в Äripäev инвестор Хельдур Меэритс.

"Практически со всеми постановками вопросов можно согласиться, но тем не менее из рассматривающих экономику тем не сформировалось единого целого, тем более большого обобщения", — говорит Меэритс.

В то же время он отмечает, что произнесенная в Тарту речь Юри Ратаса напротив содержала в рассматривающих экономику абзацах в основном странные и причудливые точки зрения, поэтому по сравнению с ней речь президента все-таки была очень хорошей.

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