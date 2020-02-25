Инвестор: Кальюлайд говорила об экономике лучше, чем Ратас
Хотя в речи президента по случаю годовщины ЭР, где были поставлены правильные вопросы об экономике, ответы не образовали единое целое, речь Керсти Кальюлайд была лучше, чем речь премьер-министра Юри Ратаса, пишет в Äripäev инвестор Хельдур Меэритс.
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