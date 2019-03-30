Инвестор: что делать с деньгами, если вторую пенсионную ступень сделают добровольной?

"Если государство решит больше не поддерживать свои 4%-е взносы во вторую ступень, то накопленное я переведу в 3 ступень. Во-первых, третья ступень имеет более агрессивную стратегию, то есть больше вкладывает в акции, значит и ожидаемая доходность больше, чем если просто оставить деньги во второй", — говорит Хольм.

"Во-вторых, накопление всего 2% во второй ступени теряет всякий смысл, так как размеры фонда будут увеличиваться очень медленно, а значит надежды на снижение плат за услуги нет, то есть чистая доходность уменьшится. В-третьих, даже если государство решит продолжить вносить свои 4%, то я все равно постоянно буду опасаться, что в любой момент государство в лучшем случае передумает, а в худшем — еще и мои деньги прихватит", — объясняет она.

В качестве альтернативных вариантов она также предлагает инвестировать накопления в другие ценные бумаги, погасить жилищный кредит или же купить еще недвижимость.