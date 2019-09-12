12.09.2019, 13:55
Инвестиционные мошенники предпочитают жертв, говорящих по-русски
Агрессивные продавцы, по-русски обещавшие басноcловные прибыли от инвестиций, выманили у своих клиентов 1,86 миллиона евро, пишут "Деловые Ведомости".
Агрессивные продавцы, по-русски обещавшие басноcловные прибыли от инвестиций, выманили у своих клиентов 1,86 миллиона евро, пишут "Деловые Ведомости".
Если вам позвонил агрессивный продавец, уговаривающий перевести большую сумму на иностранный банковский счёт, чтобы начать инвестировать и много зарабатывать, то лучше всего от этого заманчивого предложения отказаться и сообщить о нем в полицию, рассказал в интервью радио Äripäev руководитель отдела криминального бюро Северной префектуры Ханнес Кельт.
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