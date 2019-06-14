Инвестиционная программа BLRT на ближайшие годы составит около 200 млн

Сумма инвестиций в 2018 году составила 47,6 миллиона евро. Крупные инвестиции по-прежнему были вложены в модернизацию дока для обслуживания судов типа Panamax в Клайпеде, в строительство станции по установке и обслуживанию морских спасательных средств в Таллинне, в приобретение роботизированных линий сварки микро- и макропанелей для судостроения, в покупку единственного в странах Балтии крана грузоподъемностью 850 тонн, а также в инфраструктуру и развитие квартала Ноблесснер в Таллинне.

Оживление на рынках нефтегазовой отрасли положительно сказалось на портфеле заказов в этой сфере в Эстонии. В 2018 году концерн получил уникальные заказы на строительство подводного бурового оборудования для разведки и освоения нефтегазовых месторождений в Северном море, а в конце года был подписан крупный контракт на изготовление плавучего буя для перекачки нефтепродуктов.