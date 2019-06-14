Инвестиционная программа BLRT на ближайшие годы составит около 200 млн

На состоявшемся 14 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2018 году оборот реализации концерна увеличился на 6,5% по сравнению с 2017 годом и составил 426 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 82,5%, а прибыль до выплаты налогов − 16,4 миллиона евро.
Сумма инвестиций в 2018 году составила 47,6 миллиона евро. Крупные инвестиции по-прежнему были вложены в модернизацию дока для обслуживания судов типа Panamax в Клайпеде, в строительство станции по установке и обслуживанию морских спасательных средств в Таллинне, в приобретение роботизированных линий сварки микро- и макропанелей для судостроения, в покупку единственного в странах Балтии крана грузоподъемностью 850 тонн, а также в инфраструктуру и развитие квартала Ноблесснер в Таллинне.
Оживление на рынках нефтегазовой отрасли положительно сказалось на портфеле заказов в этой сфере в Эстонии. В 2018 году концерн получил уникальные заказы на строительство подводного бурового оборудования для разведки и освоения нефтегазовых месторождений в Северном море, а в конце года был подписан крупный контракт на изготовление плавучего буя для перекачки нефтепродуктов.
«Инвестиционная программа концерна на ближайшие годы составит около 200 млн евро, что позволит выйти на новый уровень в основных направлениях деятельности. Крупные инвестиции будут направлены на развитие судоремонтных верфей, что позволит им укрепить лидирующие позиции не только в регионе Балтийского моря, но и за его пределами. Также предусмотрены инвестиции в роботизацию технологических процессов, связанных с окраской судов, что повысит эффективность и снизит влияние на окружающую среду. Крупные вливания в производство высокотехнологичного оборудования и сложных металлоконструкций создадут в этой сфере новые возможности для реализации уникальных проектов. Выполнение такой программы требует значительных финансовых ресурсов. Поэтому на общем собрании акционеров было принято решение оставить прибыль нераспределенной и направить ее на финансирование инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств», − пояснила председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.
BLRT Grupp – один из крупнейших промышленных концернов в Балтийских странах, основанный еще в 1912 году. Помимо Эстонии, деятельность предприятий концерна сосредоточена в Латвии, Литве, Финляндии, Украине, Польше, России и Норвегии. В концерне BLRT Grupp работает порядка 4000 человек.
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