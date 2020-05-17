ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Директор логистической фирмы — об особой дезинфекции для водителей и работе в "белую"

"Меня кризис затронул еще в феврале. Впервые я столкнулась с коронавирусом, когда наша машина перевозила дом в Италию. 24 февраля мне присылают карту Италии и пишут: эта зона закрыта. Регион вокруг Милана был красным, туда нельзя въезжать. Они перекрыли дороги, выезжать пришлось с другой стороны.

Грузовым машинам разрешили работать. Грузы двигаются. Но когда закрыли европейские границы, срок доставки увеличился в несколько раз, соответственно, цена перевозки тоже увеличилась. Если раньше фура из Польши в Эстонию ехала один день, то потом три дня. Затем сделали коридор и все нормализовалось", — вспоминает руководитель логистической компании Лидия Иванова.

Это не могло не повлиять на доход фирмы. По ее словам, оборот снизился на 60%-70%.

"Когда людей посадили на карантин, предприниматели много потеряли от этого. Наш оборот снизился на 60%-70%, так как люди сидели дома и ничего не покупали. А фирмы, для которых мы возим грузы, перестали заказывать товар, так как люди не покупают", — рассказала она о замкнутом круге в сфере логистики.

"Нам помогла Касса по безработице. Мы воспользовались компенсацией и за март, и за апрель. Сначала было тяжело подавать заявку, я потратила час времени на двоих человек, а если было бы 100 человек, неизвестно, сколько бы ушло на это времени.

Мне кажется, это хорошие пособия, которые не затронули бизнес, но помогут людям. Я довольна, что столько времени платила все налоги, работала в ”белую”, чтобы в трудное время рассчитывать на какую-то поддержку от государства", — призналась Лидия.

К счастью, ее водители, которые часто контактируют с иностранцами и посещают разные страны, не заразились коронавирусом. "Первое, что я сказала водителям — только не болейте. На границах измеряли температуру, водители подписывали бумагу, что они здоровы. Я просила их пить таблетки, водку, чтобы дезинфицироваться. Кстати, помогло — ни один водитель не заболел и не застрял на границе", — улыбаясь, сказала она.