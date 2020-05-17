17.05.2020, 12:40

ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Директор логистической фирмы — об особой дезинфекции для водителей и работе в "белую"

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
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ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Директор логистической фирмы — об особой дезинфекции для водителей и работе в "белую"
Лидия Иванова

Основатель логистической компании Group Logistics Лидия Иванова в подкасте RusDelfi рассказала свою историю борьбы с кризисом из-за пандемии коронавируса.

"Меня кризис затронул еще в феврале. Впервые я столкнулась с коронавирусом, когда наша машина перевозила дом в Италию. 24 февраля мне присылают карту Италии и пишут: эта зона закрыта. Регион вокруг Милана был красным, туда нельзя въезжать. Они перекрыли дороги, выезжать пришлось с другой стороны.

Грузовым машинам разрешили работать. Грузы двигаются. Но когда закрыли европейские границы, срок доставки увеличился в несколько раз, соответственно, цена перевозки тоже увеличилась. Если раньше фура из Польши в Эстонию ехала один день, то потом три дня. Затем сделали коридор и все нормализовалось", — вспоминает руководитель логистической компании Лидия Иванова.

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Это не могло не повлиять на доход фирмы. По ее словам, оборот снизился на 60%-70%.

"Когда людей посадили на карантин, предприниматели много потеряли от этого. Наш оборот снизился на 60%-70%, так как люди сидели дома и ничего не покупали. А фирмы, для которых мы возим грузы, перестали заказывать товар, так как люди не покупают", — рассказала она о замкнутом круге в сфере логистики.

"Нам помогла Касса по безработице. Мы воспользовались компенсацией и за март, и за апрель. Сначала было тяжело подавать заявку, я потратила час времени на двоих человек, а если было бы 100 человек, неизвестно, сколько бы ушло на это времени.

Мне кажется, это хорошие пособия, которые не затронули бизнес, но помогут людям. Я довольна, что столько времени платила все налоги, работала в ”белую”, чтобы в трудное время рассчитывать на какую-то поддержку от государства", — призналась Лидия.

К счастью, ее водители, которые часто контактируют с иностранцами и посещают разные страны, не заразились коронавирусом. "Первое, что я сказала водителям — только не болейте. На границах измеряли температуру, водители подписывали бумагу, что они здоровы. Я просила их пить таблетки, водку, чтобы дезинфицироваться. Кстати, помогло — ни один водитель не заболел и не застрял на границе", — улыбаясь, сказала она.

"Я просила водителей пить таблетки и водку, чтобы дезинфицироваться"

В ходе записи подкаста RusDelfi Лидия привела в пример Швецию. По ее словам, их модель борьбы с коронавирусом кажется ей удачной. "Сейчас все смотрят на Швецию и ждут, как у нее получится справиться с коронавирусом. Это единственная страна в Евросоюзе, которая поступила по-умному. (У нас) люди потеряли работу, магазины закрыли, как теперь это вернуть? В Эстонии около 3500 логистических фирм, около 30 из них закрылись и никогда не откроются. Будет очень сложно. Надо было открывать торговые центры и другие учреждения раньше", — считает Иванова.

Сейчас, в среднем, коронавирус в Эстонии регистрируют у 5 человек в день. Специалисты утверждают, что в конце лета, скорее всего, будет повторный всплеск числа инфицированных. Готовы ли предприниматели к новой волне заражений?

"Да, мы готовы. До тех пор, пока люди будут хотеть строить дачи, покупать продукты, мы будем работать. Мы изначально построили работу так, что не работаем в одной области и не работаем только с одним клиентом. Это помогло нам не влететь в яму. Многие возят только для одного клиента. Например, Москву сейчас всю закрыли. Мои знакомые перевозчики не могут туда попасть, а они возили только Финляндия-Россия. Мы сделали наоборот. Несколько областей и несколько клиентов. Это помогло нам выжить", — с позитивом закончила она.

Интервью целиком слушайте здесь.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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