05.09.2019, 07:37

Интернет-площадка Kaup24 приглашает других продавцов работать по принципу marketplace


rus.delfi.ee
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Tallinna Börs
Tallinna BörsFoto: Ilmar Saabas

Крупнейшая Балтийская компания интернет-торговли UAB „Pigu”, которой принадлежит и Kaup24, объявляет о начале торговли, основанной на принципе „marketplace”. Компания приглашает местные предприятия присоединиться и торговать через все три электронных магазина, принадлежащих компании.

Платформа электронной коммерции, связывающая покупателей и продавцов через электронные магазины „Pigu.lt”, „220.lv” и „Kaup24.ee” обеспечит продавцам возможность роста, а покупателям — еще больший выбор качественных товаров по более конкурентным ценам.

„Этим своим шагом мы не только начинаем новый этап развития бизнеса, но и даем возможность роста местным предприятиям. Мы хотим открыть ворота электронной торговли для малого и среднего бизнеса, которые до недавнего времени были в основном полем для крупных игроков. Наш накопленный более чем за десятилетие опыт и отлично развитая инфраструктура смогут поднять малый и средний бизнес трех стран Балтии на новый уровень. Мы считаем, что именно малый бизнес является основой экономики страны, и мы видим большие перспективы для роста вместе с ним”, — говорит Дайнюс Люлис (Dainius Liulys), генеральный директор UAB „Pigu”.

По его словам, открытие торговой площадки ускорит другим продавцам путь к успеху. Тот факт, что не нужно будет создавать свой интернет-магазин, инвестировать и работать над привлечением потока клиентов, а появится возможность мгновенного доступа к крупнейшему потоку клиентов в Балтийских странах, позволит малому и среднему бизнесу стремится к более амбициозным целям.

Теперь „Pigu” и Kaup24 дает возможность не только торговать в своих трех э-магазинах, получивших доверие клиентов, но вместе с этим предлагает маркетинговую поддержку, хорошо развитую инфраструктуру оплаты и доставки товаров, что гарантирует клиентам хороший покупательский опыт.

„Это естественная эволюция. Как лидеры в своей области, мы формируем рынок. Для того, чтобы наилучшим образом соответствовать ожиданиям наших клиентов, постоянно работаем над инновациями и внедряем новшества. Торговля, основанная на принципе „Marketplace”, не является новым решением в глобальном масштабе, это хорошо функционирующая и оправдавшая себя практика в зарубежных странах. И мы уверены, что это решение необходимо и имеет перспективу для предприятий и потребителей Литвы, Латвии и Эстонии”, — говорит Д. Люлис.

Для первых — дополнительные преимущества

„Kaup24” приглашает заинтересовавшихся потенциальных партнеров регистрироваться в электронном магазине „Kaup24”, где можно заполнить заявку и начать переговоры о возможном сотрудничестве. Первых зарегистрировавшихся ожидают дополнительные выгоды — полгода торговли без ежемесячной платы.

„ Kaup24” предложит своим будущим партнерам доступ к крупнейшему в странах Балтии потоку клиентов, услуги логистики и обслуживания клиентов, а также платежную инфраструктуру. Другими словами, поможет и позаботится о товаре на протяжении всего пути, начиная с поиска в интернет-магазине, до рук покупателя.

Так же, как и на зарубежных платформах, торговцам надо будет платить ежемесячную плату, а также комиссионные с проданных товаров, в зависимости от категории товаров.

Регистрация с возможностью не платить ежемесячную плату за первые полгода торговли проходит до 1 октября.

Внимательный выбор партнеров

По словам Д. Люлиса, пока сложно сказать, сколько будет желающих присоединится. Тем не менее, ожидается, что интерес будет высоким — ряд предприятий, среди них и известные представители как традиционной, так и электронной торговли — уже ранее обращались с просьбой о возможности торговать в электронных магазинах „ Kaup24”.

ТОП

„Мы будем уделять пристальное внимание подбору партнеров — в первую очередь мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные услуги. Для нас важно, чтобы к платформе присоединилось как можно больше торговцев, поэтому каждую заявку — как от крупных и известных игроков так и от мелких предпринимателей — будем рассматривать очень ответственно. С другой стороны, мы также заинтересованы в том, чтобы присоединившиеся продавцы успешно продавали свои товары через нашу платформу, именно поэтому продавцы, которые успешно завершат процесс регистрации, начнут торговать первыми ”, — говорит Д. Люлис.

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