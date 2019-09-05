Интернет-площадка Kaup24 приглашает других продавцов работать по принципу marketplace

„Это естественная эволюция. Как лидеры в своей области, мы формируем рынок. Для того, чтобы наилучшим образом соответствовать ожиданиям наших клиентов, постоянно работаем над инновациями и внедряем новшества. Торговля, основанная на принципе „Marketplace”, не является новым решением в глобальном масштабе, это хорошо функционирующая и оправдавшая себя практика в зарубежных странах. И мы уверены, что это решение необходимо и имеет перспективу для предприятий и потребителей Литвы, Латвии и Эстонии”, — говорит Д. Люлис.

Для первых — дополнительные преимущества

„Kaup24” приглашает заинтересовавшихся потенциальных партнеров регистрироваться в электронном магазине „Kaup24”, где можно заполнить заявку и начать переговоры о возможном сотрудничестве. Первых зарегистрировавшихся ожидают дополнительные выгоды — полгода торговли без ежемесячной платы.

„ Kaup24” предложит своим будущим партнерам доступ к крупнейшему в странах Балтии потоку клиентов, услуги логистики и обслуживания клиентов, а также платежную инфраструктуру. Другими словами, поможет и позаботится о товаре на протяжении всего пути, начиная с поиска в интернет-магазине, до рук покупателя.

Так же, как и на зарубежных платформах, торговцам надо будет платить ежемесячную плату, а также комиссионные с проданных товаров, в зависимости от категории товаров.

Регистрация с возможностью не платить ежемесячную плату за первые полгода торговли проходит до 1 октября.

Внимательный выбор партнеров

По словам Д. Люлиса, пока сложно сказать, сколько будет желающих присоединится. Тем не менее, ожидается, что интерес будет высоким — ряд предприятий, среди них и известные представители как традиционной, так и электронной торговли — уже ранее обращались с просьбой о возможности торговать в электронных магазинах „ Kaup24”.

„Мы будем уделять пристальное внимание подбору партнеров — в первую очередь мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные услуги. Для нас важно, чтобы к платформе присоединилось как можно больше торговцев, поэтому каждую заявку — как от крупных и известных игроков так и от мелких предпринимателей — будем рассматривать очень ответственно. С другой стороны, мы также заинтересованы в том, чтобы присоединившиеся продавцы успешно продавали свои товары через нашу платформу, именно поэтому продавцы, которые успешно завершат процесс регистрации, начнут торговать первыми ”, — говорит Д. Люлис.