Интернет-магазин Selver стал доступен и в Тартумаа
Со 2 января Selver начнет осуществлять доставку сделанных в интернет-магазине заказов в Тарту и в радиусе до 15 километров от Тарту. Жители Тарту смогут оформлять свои заказы уже с 27 декабря.
Со 2 января Selver начнет осуществлять доставку сделанных в интернет-магазине заказов в Тарту и в радиусе до 15 километров от Тарту. Жители Тарту смогут оформлять свои заказы уже с 27 декабря.
”Интерес на тему расширения интернет-магазина Selver в Тарту клиенты проявляли ежедневно. За год мы построили комплектовочный центр интернет-магазина, который позволяет выполнять работу быстрее и эффективнее. Благодаря этому достигнут очередной важный верстовой столб, и услуга доставки отныне будет доступна жителям Тарту и Тартумаа”, — сказала член правления Selver Кристи Ломп.
По словам Ломп, запуск услуги доставки в Тарту и Тартумаа для коллектива Selver — долгожданный и основательно подготовленный шаг. ”Регион обслуживания Selver в Тарту не ограничится границами города, услуга будет доступна для 150 000 человек в Тарту и Тартумаа”, — добавила Ломп.
Северной границей тартумааского региона доставки будут Саадъярв и Кукулинна, восточной — Вана-Кастре, Коке и Ройу, южной — Ребазе, Камбья и Унипиха, а западной — Яристе, Соосилла, Пихва, Ильматсалу и Ламмику.
Доставка товаров в зоне обслуживания Тартумаа будет осуществляться в четыре промежутка времени: с 11:00 до 13:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00 и с 19:00 до 21:00. Стоимость услуги доставки составляет 4,90 €, если общая сумма заказа превышает 99,99 €, то доставка осуществляется бесплатно.
Услуги e-Selver, признанного самым дружелюбным к пользователю онлайн-магазином в Эстонии, доступны 800 000 жителям нашей страны. E-Selver — это онлайн-магазин продуктов питания с крупнейшей в Эстонии зоной обслуживания и самым разнообразным ассортиментом. Помимо широкого выбора продуктов питания и промтоваров, e-Selver также доставляет на дом крупногабаритную бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и телевизоры. А совсем недавно ассортимент онлайн-магазина пополнился игровыми приставками.
Оплачивать покупки можно с помощью наиболее распространенных в Эстонии банковских ссылок или кредитной карты. Покупатели онлайн-магазина всегда принимают участие во всех акциях Selver, у самого онлайн-магазина тоже имеются специальные предложения.
В основанную на эстонском капитале розничную сеть Selver входит онлайн-магазин с самой обширной зоной доставки и с самым крупным оборотом, а также 53 магазина по всей Эстонии, общая торговая площадь составляет около 100 000 квадратных метров. Торговая сеть Selver входит в концерн биржевого предприятия Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой более 2900 человек. Доход от продаж в 2018 году составил 454,3 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 38,8 миллиона покупок.
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